Вюст стала первой на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше, Лаленкова — третья
Голландская конькобежка Ирен Вюст выиграла на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше. Россиянка Евгения Лаленкова стала третьей.
У мужчин на дистанции 500 метров первым стал японец Тацуя Синхама, а россиянин Руслан Мурашов показал пятый результат.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
1 500 м
1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.56,627
2. Михо Такаги (Япония) — 1.57,176
3. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.57,283
4. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.57,452
5. Екатерина Шихова (Россия) — 1.57,723
6. Бриттани Боу (США) — 1.57,728
7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.57,790
10. Наталья Воронина (Россия) — 1.58,238
15. Дарья Качанова (Россия) — 1.59,464
Мужчины
500 м
1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,732
2. Юма Мураками (Япония) — 34,734
3. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,975
4. Ким Чун Хо (Корея) — 34,997
5. Руслан Мурашов (Россия) — 35,005
6. Цубаса Хасегава (Япония) — 35,112
7. Виктор Муштаков (Россия) — 35,116
12. Артем Арефьев (Россия) — 35,284