Голландская конькобежка Ирен Вюст выиграла на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Польше. Россиянка Евгения Лаленкова стала третьей.

У мужчин на дистанции 500 метров первым стал японец Тацуя Синхама, а россиянин Руслан Мурашов показал пятый результат.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.56,627

2. Михо Такаги (Япония) — 1.57,176

3. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.57,283

4. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.57,452

5. Екатерина Шихова (Россия) — 1.57,723

6. Бриттани Боу (США) — 1.57,728

7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.57,790

10. Наталья Воронина (Россия) — 1.58,238

15. Дарья Качанова (Россия) — 1.59,464

Мужчины

500 м

1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,732

2. Юма Мураками (Япония) — 34,734

3. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,975

4. Ким Чун Хо (Корея) — 34,997

5. Руслан Мурашов (Россия) — 35,005

6. Цубаса Хасегава (Япония) — 35,112

7. Виктор Муштаков (Россия) — 35,116

12. Артем Арефьев (Россия) — 35,284