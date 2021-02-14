Румянцев завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 10 000 м

Россиянин Александр Румянцев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на дистанции 10 000 м. Он установил свой личный рекорд.

Победу с мировым рекордом одержал швед Нильс ван дер Пул.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

10 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.32,952

2. Йоррит Бергсма (Голландия) — 12.45,868

3. Александр Румянцев (Россия) — 12.54,746

4. Давиде Джиотто (Италия) — 12.57,235

5. Руслан Захаров (Россия) — 12.59,830

6. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.08,252