Румянцев завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 10 000 м
19:35
Россиянин Александр Румянцев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на дистанции 10 000 м. Он установил свой личный рекорд.
Победу с мировым рекордом одержал швед Нильс ван дер Пул.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
10 000 м
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.32,952
2. Йоррит Бергсма (Голландия) — 12.45,868
3. Александр Румянцев (Россия) — 12.54,746
4. Давиде Джиотто (Италия) — 12.57,235
5. Руслан Захаров (Россия) — 12.59,830
6. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.08,252
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