Президент Союза конькобежцев России оценил результат Ворониной на ЧМ

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что российская конькобежка Наталья Воронина обладает огромным потенциалом. Однако, по его словам, на чемпионате мира она не смогла показать все, на что способна.

14 февраля Воронина заняла второе место на чемпионате мира по конькобежному спорту, преодолев дистанцию 5 000 м за 6 минут 50,997 секунды.

«У Натальи есть огромный потенциал, огромные возможности, — цитирует ТАСС Кравцова. — Чуть-чуть что-то не получилось в этот раз, чего-то не хватило. На 3 000 метров у нее немного не сложился бег, она бежала не совсем в своей манере. Трудно сказать, что произошло на 5 000 метров, конечно, очень быстро пробежала голландка. Может быть, это как-то повлияло. Наталья — рекордсменка мира, спортсменка с огромным потенциалом. Верим, что у нее все получится на главном старте».