Рекордсменка мира на дистанции 5000 метров Наталья Воронина рассказала, что не расстроена из-за второго результата на конькобежном чемпионате мира, так как сейчас находится не на пике формы.

Воронина стала второй в этой дисциплине на чемпионате мира в голландском Херенвене.

«Мне было очень тяжело, я боролась как могла, последние круги уже были «на зубах», — сказала Воронина «РИА Новости». — Для меня эта медаль в нынешнем состоянии — хороший результат. В этом сезоне больше не побегу никаких стартов, но продолжу бегать у нас в Коломне на стадионе. Сезон странный, короткий и заканчивать сейчас резко нельзя. Так что буду бегать, поддерживать чувство льда, оно должно быть. Объемов делать больших не буду, но для правильных ощущений буду выходить на лед».

«Я совершенно не расстроена этим серебром просто потому, что прекрасно понимаю, в каком состоянии нахожусь на этом чемпионате мира, — добавила она. — Оно неплохое, но это и не пик моей формы. Я так считаю. Я могла бы показать секунды лучше, но оценивая свое физическое состояние последнюю неделю, просто рада, что смогла собраться. В итоге я поняла, что смогу неплохо пробежать 5000 метров. И еще раз убедилась, что это именно моя дистанция. Я все мечусь между «трешкой» и «пятеркой», но все-таки 5000 метров — это мое. Никакой суеты как на 3000 м».