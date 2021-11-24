Директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева заявила, что российские конькобежцы пока не получили разрешение на въезд в США для участия в этапе Кубка мира.

«Разрешения на въезд в США пока нет для команды, команда возвращается в Россию. Планируем, что команда продолжит тренировочный процесс, в России это возможно, в каком-либо другом месте это сложно. Будем ждать дальнейших действий со стороны оргкомитета Кубка мира. Не могу оценить, какие шансы есть у команды на получение разрешения», — приводит слова Барышевой ТАСС.

Соревнования пройдут с 3 по 5 декабря в Солт-Лейк-Сити.