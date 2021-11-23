Российские конькобежцы могут отправиться в США на этап Кубка мира 24 ноября

Директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что 24 ноября сборная России по конькобежному спорту может вылететь в США на этап Кубка мира, который пройдет в Солт-Лейк-Сити с 3 по 5 декабря.

«Мы не получили от американцев по исходу понедельника информацию. Последняя информация была в 22:00 по Москве, они [представители американской стороны] работают в том числе и с Белым домом, и с рядом сенаторов, как нам они написали. Попросили ориентироваться на среду, команда пока размещена в отеле у аэропорта в Амстердаме», — цитирует Барышеву ТАСС.

На данный момент у российских спортсменов проблемы с визами.