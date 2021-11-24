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Российские конькобежцы с большой долей вероятности пропустят этап Кубка мира в США

14:47

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что российские конькобежцы с большой долей вероятности пропустят этап Кубка мира в США.

«Ситуация для нас сложилась неудачная. Получилось так, что, с одной стороны, нас обещали пустить на территорию США с теми прививками, которые у нас сделаны, но Центр по контролю заболеваний это запретил. Мы эту ситуацию решить не можем, соответственно, наши спортсмены с вероятностью 99% не попадают на Кубок мира в Солт-Лейк-Сити», — приводит ТАСС слова Кравцова.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13008765

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Иван Торопцев все материалы автора
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