Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что российские конькобежцы с большой долей вероятности пропустят этап Кубка мира в США.

«Ситуация для нас сложилась неудачная. Получилось так, что, с одной стороны, нас обещали пустить на территорию США с теми прививками, которые у нас сделаны, но Центр по контролю заболеваний это запретил. Мы эту ситуацию решить не можем, соответственно, наши спортсмены с вероятностью 99% не попадают на Кубок мира в Солт-Лейк-Сити», — приводит ТАСС слова Кравцова.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря.