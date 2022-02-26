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Сегодня, 13:31

РИА «Новости»: российские конькобежцы не выступят на чемпионате мира в Норвегии

Сергей Разин
корреспондент
Ольга Фаткулина.
Фото AFP
Сторис Ольги Фаткулиной.
Фото Instagram
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Сборная России по конькобежному спорту не примет участия в чемпионате мира в классическом многоборье в Норвегии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на конькобежку Ольгу Фаткулину.

«Мне очень жаль, сезон завершен. Увы, планы были другие. Мы, сборная России, не участвуем в чемпионате мира», — написала Фаткулина в сторис Instagram.

Сторис Ольги Фаткулиной. Фото Instagram
Сторис Ольги Фаткулиной.
Фото Instagram

Чемпионат мира в классическом многоборье пройдет в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220226/fatkulina-1775240464.html
Ольга Фаткулина
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