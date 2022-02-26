РИА «Новости»: российские конькобежцы не выступят на чемпионате мира в Норвегии

Сборная России по конькобежному спорту не примет участия в чемпионате мира в классическом многоборье в Норвегии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на конькобежку Ольгу Фаткулину.

«Мне очень жаль, сезон завершен. Увы, планы были другие. Мы, сборная России, не участвуем в чемпионате мира», — написала Фаткулина в сторис Instagram.

Сторис Ольги Фаткулиной. Фото Instagram

Чемпионат мира в классическом многоборье пройдет в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.