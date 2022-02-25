Конькобежец ван дер Пул подарил золотую медаль Олимпиады публицисту, которого посадили на 10 лет в Китае

Двукратный олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине (Китай), конькобежец Нильс ван дер Пул пожертвовал одну из своих медалей в пользу публициста Гуй Миньхая, который был арестован в Китае.

«Я хочу, чтобы нарушения прав человека в Китае стали проявляться реже, хочу, чтобы Миньхая выпустили», — цитирует спортсмена Reuters.

Свою награду он передал дочери арестованного, который был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу иностранного государства. Публицист часто критиковал власть Китая.