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Сегодня, 23:01

Конькобежец ван дер Пул подарил золотую медаль Олимпиады публицисту, которого посадили на 10 лет в Китае

Виктория Кравченко
Нильс ван дер Пул.
Фото Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине (Китай), конькобежец Нильс ван дер Пул пожертвовал одну из своих медалей в пользу публициста Гуй Миньхая, который был арестован в Китае.

«Я хочу, чтобы нарушения прав человека в Китае стали проявляться реже, хочу, чтобы Миньхая выпустили», — цитирует спортсмена Reuters.

Свою награду он передал дочери арестованного, который был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу иностранного государства. Публицист часто критиковал власть Китая.

Олимпиада
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