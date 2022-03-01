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Сегодня, 12:26

В Союзе конькобежцев России отреагировали на решение ISU отстранить российских спортсменов от соревнований

Мария Куцубеева
Корреспондент

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований.

«Мы вчера уже отправили ISU информацию о том, что не сможем принять участие ни на чемпионате мира, ни в финале Кубка мира. Еще раньше отправили информацию о других соревнованиях в связи с тем, что мы не сможем добраться. Могу только выразить свое сожаление, что было принято такое решения. Не знаю, будут ли сейчас федерации подавать в CAS на это решение», — сказал Кравцов «СЭ».

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

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