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Конькобежный спорт

7 октября, 21:35

Призер Игр-2022 конькобежец Алдошкин рассказал, почему не поехал тренироваться в Китай

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Серебряный призер Олимпиады-2022 в командной гонке конькобежец Даниил Алдошкин отказался от приглашения тренироваться вместе с командой Китая, так как видит возможности для прогресса, работая в составе сборной России.

«Мне предложение поехать в Китай действительно поступало, я его рассматривал на протяжении нескольких месяцев, — приводит ТАСС слова Алдошкина. — И даже изначально хотел туда уехать, попробовать, это, наверное, незабываемый опыт был бы. Но, возвращаясь к моему возрасту, мне пока рано идти на такие серьезные шаги. И с учетом того, что у меня нет проблем с прогрессом в результатах, я не вижу смысла так сильно менять свою жизнь».

21-летний спортсмен назвал желание поехать в Китай минутной слабостью.

«Сейчас у меня отличная команда, это, я не побоюсь этого слова, одна из самых сильных команд в мире. Меня все в корне устраивает. А то, что хотелось уйти, — это, наверное, минутная слабость была. Но я очень рад, что я не поехал туда», — заключил Алдошкин.

На Олимпийских играх в Пекине на дистанции 1 500 метров Алдошкин показал 14-й результат.

Источник: tass.ru
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