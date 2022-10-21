Чемпион России среди юниоров Губкин: «Опыт конькобежцев будет востребован в хоккее»

Участник Кубков мира по спринту, многократный призер чемпионатов России, абсолютный победитель первенства России среди юниоров Данила Губкин рассказал, как нашел себя в детском хоккее.

«Закончив спортивную карьеру, я сразу занялся своим делом, — приводит «Спорт День за Днем» слова Губкина. — Учил детей правильно кататься на роликах и на коньках. И вот, как-то раз ко мне подошел один родитель и попросил поработать с его сыном-хоккеистом. К следующему сезону его из молодежных «Кузнецких медведей» взяли во взрослый новокузнецкий «Металлург», а затем он пошел вверх и вверх. Поиграл в нижегородском «Торпедо» и в «Ак Барсе», а сейчас играет за петербургское «Динамо». Зовут этого парня Тимур Фаткуллин. Сейчас звезды сложились так, что он в Питере, и я в Питере. Мы встретились, возобновили общение и снова начали работать вместе! Вы знаете, что «Динамо» играет в ВХЛ, а Тимур уже побывал на уровне КХЛ. Надеюсь, он сможет вернуться в элитную лигу. Будем работать над этим, пробовать!»

Бывший конькобежец подчеркнул, что хоккей высшего уровня — это, прежде всего, огромная скорость действий.

«Опыт конькобежцев будет очень востребован. Хоккей высшего уровня — это, прежде всего, огромная скорость действий. Пусть у тебя хорошая техника, но, когда ты не можешь демонстрировать ее на высоких скоростях, ты проигрываешь более быстрому сопернику. Далеко не всегда хоккейные тренеры знают, за счет чего можно увеличить скорость игрока. А у конькобежцев и шорт-трекистов в этом огромный опыт, который мы можем передать.

Я также сейчас заканчиваю учебу, учусь именно на хоккейного тренера. Это, по сути, повышение квалификации. Это будет необходимо, потому что сейчас мы с моей командой открываем собственный детский хоккейный клуб. Основой наших тренировок будет именно скорость. Хоккей хоккеем, но у нас будет кое-что свое в работе», — подчеркнул Губкин.