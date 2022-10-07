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Конькобежный спорт

7 октября, 20:43

Гуляев не ждет скорого возвращения конькобежцев из России на зарубежные старты

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает, что до возвращения отечественных конькобежцев на международные старты должно пройти еще немало времени.

«Мне бы очень хотелось, но практика и жизненный опыт подсказывают, что, наверное, в ближайшее время мы этого не дождемся, — приводит ТАСС слова Гуляева. — Но тем не менее мы все равно в процессе. Сохраняются международные квоты для российских спортсменов, но их никто и не отбирал. Вопрос в том, как этими квотами воспользоваться, и дадут ли».

Глава Союза конькобежцев России подчеркнул, что все спортсмены и тренеры находятся в боевой готовности.

«Основные задачи — сохранить костяк сборной несмотря ни на что и использовать ситуацию. Нужно больше обратить внимание внутри страны прежде всего на молодежь, на ближайший резерв и, естественно, на состояние дел в конькобежном спорте в регионах», — добавил Гуляев.

В начале марта Международный союз конькобежцев принял решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине до дальнейшего уведомления.

Источник: tass.ru
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