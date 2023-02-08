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Сегодня, 19:29

Президент Союза конькобежцев России Гуляев примет участие в конференции ISU в марте

Алина Савинова
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев получил приглашение на конференцию Международного союза конькобежцев (ISU).

«Буду 1 марта в Нидерландах перед чемпионатом мира по конькобежному спорту, я уже получил официальное приглашение и аккредитацию на чемпионат мира. По линии фигурного катания конференция ISU пройдет в Японии, по линии конькобежного спорта — в Нидерландах», — приводит ТАСС слова Гуляева.

Конференция Международного союза конькобежцев состоится в рамках чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Нидерландах. Соревнования пройдут со 2 по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/16998635
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