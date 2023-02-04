Журова ответила на вопрос о возможном переходе российских конькобежцев в Азиатскую федерацию

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила на вопрос о возможном переходе Союза конькобежцев России в Азиатский союз конькобежцев.

— Как вы считаете, конькобежный спорт может последовать примеру шахмат и перейти в Азию?

— Сложно, потому что исторически мы сложились в Европе, — приводит корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева слова Журовой. — Причем еще с Советского Союза. Пока, насколько я знаю, федерация не вела таких переговоров. Но по большому счету федерация Азии достаточно сильная. Потому что там корейцы, японцы и китайцы. В этой части континента очень высокая конкуренция. Если мы говорим про допуск, то, конечно, там можно соревноваться и получить хороший соревновательный опыт. Пока таких разговоров не было. Если все будут переходить — это одно дело, а если будут переходить без флага и гимна, то тогда что меняется? Соревновательный опыт с китайцами мы можем и так получить. У нас только что были Российско-Китайские молодежные игры. Наши юниоры классно выступили, много медалей заработали. И там они выступали под флагом. Вот вопрос: ребята, которые едут туда выступать с флагом, или выступать без флага на Азиатских Играх? Вопрос интересный. И он больше для болельщиков. Возвращаться в Европу — тоже непростая история.

— Спортсмену важно выступать за страну или ему важно просто получить медаль?

— Спортсмену важно выступать за страну. Но главное, чтобы политики не использовали это в своих корыстных целях. Спортсмен выступает за болельщиков, за людей, а не за политиков. А сейчас получается, что все спортсмены должны выступать за политиков. За каких-то персональных политиков, которые решили сделать вот так и всех столкнуть в мире. Чтобы все наезжали на нас, чтобы мы отбивались, чтобы лишать нас флага. Это делают не болельщики. Им интереснее смотреть лучших из лучших, как в теннисе. Не видела, чтобы там кто-то что-то бойкотировал. А кто бойкотировал — заплатил штраф и закончил. И украинцы, и поляки. Участвуют в соревнованиях по теннису. И ничего, всех все устраивает.

Ранее Журова заявила, что верит в допуск российских спортсменов до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже.