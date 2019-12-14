Муштаков — лучший на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано
11:05
Российский конькобежец Виктор Муштаков выиграл забег на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Вторым стал другой представитель России Павел Кулижников.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
500 м
2-й забег
1. Виктор Муштаков (Россия) — 34,508
2. Павел Кулижников (Россия) — 34,520
3. Юма Мураками (Япония) — 34,545
4. Тацуя Синхама (Япония) — 34,573
5. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,579
6. Артем Арефьев (Россия) — 34,764
17. Руслан Мурашов (Россия) — 35,288
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