Российский конькобежец Виктор Муштаков выиграл забег на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Вторым стал другой представитель России Павел Кулижников.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. Виктор Муштаков (Россия) — 34,508

2. Павел Кулижников (Россия) — 34,520

3. Юма Мураками (Япония) — 34,545

4. Тацуя Синхама (Япония) — 34,573

5. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,579

6. Артем Арефьев (Россия) — 34,764

17. Руслан Мурашов (Россия) — 35,288