Кравцов будет участвовать в выборах президента Союза конькобежцев России

Действующий президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы организации.

«Отчетно-выборная конференция состоится в период с 30 мая по 5 июня, точно скажем после того, как определимся с местом ее проведения. В пятницу у нас состоялся исполком, и в соответствии с уставом, в течение 30 дней после того, как мы определимся с датой проведения конференции, можно будет подавать заявки на участие в выборах президента организации. Меня планируют выдвинуть как кандидата от московской федерации, да, я буду выдвигаться», — сказал Кравцов ТАСС.

58-летний Кравцов возглавляет СКР с декабря 2009 года.