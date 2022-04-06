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Сегодня, 12:16

Фаткулина рассказала, что американская конькобежка Боу поддержала ее после отстранения от соревнований

Российская конькобежка Фаткулина рассказала, что американка Боу поддержала ее после отстранения
Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что американка Бриттани Боу поддержала ее после отстранения от международных соревнований.

«Если честно, есть у меня пара примеров. Когда нас отстранили, ребята не поехали на чемпионат мира, двое иностранных коллег мне написали, поддержали, так как опять такие события с Россией происходят, сказали, что надо держаться.
Одной из них была Бриттани Боу из США. Это малый процент, но меня порадовало, что он есть, не все ополчились на Россию и спортсменов из России», — приводит ТАСС слова Фаткулиной.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой федерации.

32-летняя Фаткулина — серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи, также она является трехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14293689
Сборная России по конькобежному спорту
Ольга Фаткулина
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