Фаткулина рассказала, что американская конькобежка Боу поддержала ее после отстранения от соревнований

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что американка Бриттани Боу поддержала ее после отстранения от международных соревнований.

«Если честно, есть у меня пара примеров. Когда нас отстранили, ребята не поехали на чемпионат мира, двое иностранных коллег мне написали, поддержали, так как опять такие события с Россией происходят, сказали, что надо держаться.

Одной из них была Бриттани Боу из США. Это малый процент, но меня порадовало, что он есть, не все ополчились на Россию и спортсменов из России», — приводит ТАСС слова Фаткулиной.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой федерации.

32-летняя Фаткулина — серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи, также она является трехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира.