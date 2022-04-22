Россия может принять чемпионат Европы по конькобежному спорту 2026 года

Россия подала заявки на проведение международных турниров в сезоне-2025/26, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).

В частности, речь идет о проведении чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года, который должен пройти 9-11 января. Россия предлагает провести его в Коломне.

Кроме того, Москва может принять юниорские чемпионаты мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов, а Сочи — юниорский ЧМ по шорт-треку 2025 года.