На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске (Белоруссия) завершились соревнования мужчин на дистанции 500 метров.

Победу с результатом 34,870 секунды одержал кореец Ким Чун Хо. На второй позиции китаец Гао Тиньюй (34,913). На третьей позиции голландец Дайдай Нтаб (34,916). Лучший среди россиян Виктор Муштаков (35,118) на шестой позиции. Девятым стал Руслан Мурашов (35,178), 15-м — Артем Арефьев (35,526).

Коньки

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Ким Чун Хо (Корея) — 34,870

2. Гао Тиньюй (Китай) — 34,913

3. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,916

4. Тацуя Синхама (Япония) — 35,015

5. Кай Фербей (Голландия) — 35,105

6. Виктор Муштаков (Россия) — 35,118

9. Руслан Мурашов (Россия) — 35,178

15. Артем Арефьев (Россия) — 35,526