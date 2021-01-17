Голикова выиграла 500-метровку на чемпионате Европы в многоборье

Россиянка Ангелина Голикова выиграла второй забег на 500 м на чемпионате Европы в спринтерском многоборье. После трех дистанций Голикова идет на первом месте.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Женщины

Спринтерское многоборье

500 м

2-й забег

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,42

2. Фемке Кок (Голландия) — 37,48

3. Ютта Лердам (Голландия) — 37,61

4. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,70

5. Дарья Качанова (Россия) — 37,82...

8. Ольга Фаткулина (Россия) — 38,04

Положение после трех дистанций

1. Ангелина Голикова (Россия) — 112,025

2. Фемке Кок (Голландия) — 112,310

3. Ютта Лердам (Голландия) — 112,385

4. Йорин Тер Морс (Голландия) — 113,200

5. Дарья Качанова (Россия) — 113,335

6. Ванесса Херцог (Австрия) — 113,475

7. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,640