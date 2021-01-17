Голикова выиграла 500-метровку на чемпионате Европы в многоборье
Россиянка Ангелина Голикова выиграла второй забег на 500 м на чемпионате Европы в спринтерском многоборье. После трех дистанций Голикова идет на первом месте.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Женщины
Спринтерское многоборье
500 м
2-й забег
1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,42
2. Фемке Кок (Голландия) — 37,48
3. Ютта Лердам (Голландия) — 37,61
4. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,70
5. Дарья Качанова (Россия) — 37,82...
8. Ольга Фаткулина (Россия) — 38,04
Положение после трех дистанций
1. Ангелина Голикова (Россия) — 112,025
2. Фемке Кок (Голландия) — 112,310
3. Ютта Лердам (Голландия) — 112,385
4. Йорин Тер Морс (Голландия) — 113,200
5. Дарья Качанова (Россия) — 113,335
6. Ванесса Херцог (Австрия) — 113,475
7. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,640
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