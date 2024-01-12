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Сегодня, 01:08

Елистратов: «Если конькобежцев чаще будут показывать на федеральных каналах, то вид спорта станет более узнаваемым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов считает, что необходимо повышать популярность конькобежного спорта в России.

«Этим надо заниматься. Нужно находить деньги и вкладывать. О моей скромной персоне вспоминают раз в четыре года, когда проходят Олимпийские игры, а затем — тишина. Но мы живём и между Играми, важно об этом говорить. Например, в преддверии чемпионата России каждый год собирать большую пресс-конференцию. Если нас чаще будут показывать на федеральных каналах, то вид спорта станет более узнаваемым», — приводит Metaratings.ru слова Елистратова.

33-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.

Источник: https://metaratings.ru/news/elistratov-obo-mne-vspominayut-raz-v-chetyre-goda-vo-vremya-igr-323029/
Сборная России по конькобежному спорту
Семен Елистратов
Коньки
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