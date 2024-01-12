Елистратов: «Если конькобежцев чаще будут показывать на федеральных каналах, то вид спорта станет более узнаваемым»
Российский шорт-трекист Семен Елистратов считает, что необходимо повышать популярность конькобежного спорта в России.
«Этим надо заниматься. Нужно находить деньги и вкладывать. О моей скромной персоне вспоминают раз в четыре года, когда проходят Олимпийские игры, а затем — тишина. Но мы живём и между Играми, важно об этом говорить. Например, в преддверии чемпионата России каждый год собирать большую пресс-конференцию. Если нас чаще будут показывать на федеральных каналах, то вид спорта станет более узнаваемым», — приводит Metaratings.ru слова Елистратова.
33-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.
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