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Сегодня, 16:42

Елистратов назвал четвертое место в эстафете самым обидным моментом на Играх

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал о самом обидном моменте, которые он переживал на Играх.

«Четвертое место в эстафете на Играх-2022 самый обидный момент? Из всех моих выступлений на Играх — да, самый обидный момент. Я заканчивал эстафету, ребята доверили, чтобы я бежал последним, из-за этого еще сильнее расстроился, мы проиграли полконька. Но если брать в целом всю карьеру, то у меня нет обидного момента, который мне не дает жить. Хватило и взлетов, и падений», — приводит слова Елистратовой Metaratings.ru.

33-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.

Источник: https://metaratings.ru/news/elistratov-nazval-chetvyortoe-mesto-v-estafete-samym-obidnym-momentom-na-igrakh-323271/
Семен Елистратов
Коньки
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