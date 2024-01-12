Елистратов назвал четвертое место в эстафете самым обидным моментом на Играх

Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал о самом обидном моменте, которые он переживал на Играх.

«Четвертое место в эстафете на Играх-2022 самый обидный момент? Из всех моих выступлений на Играх — да, самый обидный момент. Я заканчивал эстафету, ребята доверили, чтобы я бежал последним, из-за этого еще сильнее расстроился, мы проиграли полконька. Но если брать в целом всю карьеру, то у меня нет обидного момента, который мне не дает жить. Хватило и взлетов, и падений», — приводит слова Елистратовой Metaratings.ru.

33-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.