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Сегодня, 21:07

Конькобежец Елистратов: «Россиян не ждут на международной арене»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Семен Елистратов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Многим хочется услышать, что уровень упал. Я скажу именно про шорт-трек (о других видах не знаю): нас не ждут на международной арене. И не сказал бы, что уровень результатов упал. Опять же, это только в нашем виде спорта. Почему не ждут? Потому что я не слышал ни от одного спортсмена в нашем виде спорта такого: «Не хватает российских атлетов, без россиян была бы выше конкуренция». Вы сами слышали, чтобы иностранные спортсмены говорили, что им не хватает российских атлетов? Я вот в своем виде спорта не слышал», — приводит слова Елистратова Metaratings.ru.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. В октябре 2023 года совет ISU оставил в силе санкции в отношении россиян.

Источник: Metaratings.ru
Семен Елистратов
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