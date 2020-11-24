Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях перенесен в Херенвен

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 14 февраля в Херенвене, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Изначально турнир должен был пройти в Пекине. Однако он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Также в Херенвене пройдут чемпионат Европы (16-17 января) и два этапа Кубка мира (22-24 января и 29-31 января) по конькобежному спорту. ISU решил отменить два этапа Кубка мира по конькобежному спорту, которые должны были пройти 17-18 февраля в китайском Чанчуне и 6-7 марта в Херенвене.