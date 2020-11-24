Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях перенесен в Херенвен
20:19
Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 14 февраля в Херенвене, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Изначально турнир должен был пройти в Пекине. Однако он был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Также в Херенвене пройдут чемпионат Европы (16-17 января) и два этапа Кубка мира (22-24 января и 29-31 января) по конькобежному спорту. ISU решил отменить два этапа Кубка мира по конькобежному спорту, которые должны были пройти 17-18 февраля в китайском Чанчуне и 6-7 марта в Херенвене.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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