Коньки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Конькобежный спорт

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях перенесен в Херенвен

20:19
Теги:

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 14 февраля в Херенвене, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Изначально турнир должен был пройти в Пекине. Однако он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Также в Херенвене пройдут чемпионат Европы (16-17 января) и два этапа Кубка мира (22-24 января и 29-31 января) по конькобежному спорту. ISU решил отменить два этапа Кубка мира по конькобежному спорту, которые должны были пройти 17-18 февраля в китайском Чанчуне и 6-7 марта в Херенвене.

Конькобежный спорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир