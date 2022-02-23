Олимпийская чемпионка возмущена сравнением спортсменок с продажными женщинами. Она требует переименовать прическу для сноуборда

Почему негодует одна из самых известных спортсменок США Хлоя Ким.

В таком популярном зимнем виде спорта, как сноуборд, есть свои бьюти-тренды. И они не касаются экипировки спортсменок, цвета костюма или борда. Речь идет о прическе — когда девушки-сноубордистки выпускают на лицо по бокам из-под шлема две пряди волос.

Really dig the #Olympics uniform element of having just a lil' bit of hair escaping your ski helmet. Very into it. #Beijing2022 #WinterOlympics2022 pic.twitter.com/OQHTt92aMO — NFL Uniform Czar (@NFLUniformCzar) February 8, 2022

У этого тренда довольно противоречивое название — «пряди распутной женщины» (sluts strands). И именно это возмутило олимпийскую чемпионку Хлою Ким, которая по этому вроде бы незначительному поводу устроила в соцсетях настоящую истерику. Того и гляди из-за этих самых «прядей» в США начнутся уличные беспорядки.

Что за тренд

Вообще, прическа с выпущенными прядями появилась давно. И не имеет прямого отношения к спорту. Такой тренд был модным на выпускных в американских учебных заведениях в 1990-е. Да и сейчас девушки частенько используют этот прием в повседневных прическах или на какие-либо мероприятия. В общем, тренд не имеет ничего общего с распутством.

Но как он появился в спорте — конкретно в сноуборде? Все очень просто. Зимой спортсмены выступают на снежных склонах в экипировке, которая полностью закрывают тело: костюм, маска, перчатки, шлем. В таком одеянии сложно понять, кто выступает и, в частности, какого пола спортсмен.

Поэтому для девушек это — простой и дерзкий способ выделиться, сделать свой образ более женственным. Выпущенные пряди четко показывают — выступает девушка. Также для сноубордисток это некий способ объединиться.

В TikTok под соответствующим хештегом — тысячи девушек с подобными прическами. Репортер издания Business Insider Мэдисон Мэлоун Кирчер пишет, что многие носят их как способ сообщить «всем остальным на склоне, что вы хотите, чтобы вас признали спортсменкой».

В настоящее время даже есть компания по производству одежды под названием Slut Strand Society, которую три года назад основала сноубордистка Эльза Уоткинс.

Что не нравится Ким

Хлоя Ким вошла в историю в 2018 году, когда стала самой молодой женщиной, завоевавшей золотую олимпийскую медаль в сноуборде. Тогда же она привлекла внимание общественности и тех, кто следит за различными бьюти-трендами, когда не заплакала после завоевания медали. А ведь этот подвиг был совершен ради того, чтобы не испортить макияж — свою фирменную подводку глаз.

«Это такая честь, и для меня очень важно иметь возможность заниматься любимым делом и привлекать больше внимания к своему сообществу. Я так счастлива, зная, что есть американская девушка азиатского происхождения, которая смотрит на меня снизу вверх, хочет стараться изо всех сил и упорно трудиться, чтобы воплотить эти мечты в реальность. Это делает меня счастливой, зная, что я могу быть для нее таким человеком-примером», — приводит Instyle слова Ким.

Так чемпионка объяснила повышенное внимание к внешнему виду: подводка на глазах, наращенные ресницы и, разумеется, прическа сноубордисток. Все это сделало ее настоящей иконой стиля в сноуборде. Однако единственное, что Хлое не нравится в популярном тренде sluts strands, — это название. По ее мнению, словосочетание «пряди шлюх» выглядит неуместным. Откуда оно пошло и почему приклеилось именно к такому варианту прически — неизвестно. Но Ким ненавидит эту фразу.

«Пряди волос заставляют меня чувствовать себя красивой, и это такая милая вещь, — сказала она News.yahoo. — Нужно обязательно переименовать этот тренд в beauty strands («красивые пряди»)».

Тренд и его популярность

С Ким солидарна и сноубордистка Эльза Уоткинс:

«Для нас женственность на открытом воздухе и особенно в нашем лыжном мире всегда была на переднем плане, — приводит slate.com слова Эльзы. — Когда их начали называть «проститутскими», я была примерно в шестом классе. Это как бы просто застряло у нас в памяти. Теперь это превратилось в гигантское глобальное сообщество дам и девушек. Я просто выросла, всегда зная, что мы их так называли».

Тем не менее, несмотря на противоречивое название, эта тенденция является достаточно распространенной среди девушек-сноубордисток по всему миру. Уоткинс также отметила, что этот бьюти-тренд почти универсален для лыжников-фристайлистов и сноубордистов.

«Сейчас вы вряд ли увидите кого-нибудь на Олимпийских играх без выпущенных прядей волос, — сказала Эльза. — Это заставляет вас чувствовать себя связанными всего двумя прядями волос. Это суперпростой способ заставить людей в пространстве чувствовать себя знаменитыми, включенными и достойными».

На играх в Пекине Хлоя Ким завоевала золото в дисциплине хафпайп и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Возможно, ей удастся продвинуть идею с изменением названия бьюти-тренда. Но пока по социальным сетям гуляет хештег именно с формулировкой sluts strands.