Сноуборд
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Сноуборд

Сегодня, 17:00

Олимпийская чемпионка возмущена сравнением спортсменок с продажными женщинами. Она требует переименовать прическу для сноуборда

Хлоя Ким потребовала изменить название популярной прически среди сноубордисток
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Хлоя Ким обожает носить две выпущенные пряди волос, но ненавидит то, как называют такую прическу.
Фото Instagram
Почему негодует одна из самых известных спортсменок США Хлоя Ким.

В таком популярном зимнем виде спорта, как сноуборд, есть свои бьюти-тренды. И они не касаются экипировки спортсменок, цвета костюма или борда. Речь идет о прическе — когда девушки-сноубордистки выпускают на лицо по бокам из-под шлема две пряди волос.

У этого тренда довольно противоречивое название — «пряди распутной женщины» (sluts strands). И именно это возмутило олимпийскую чемпионку Хлою Ким, которая по этому вроде бы незначительному поводу устроила в соцсетях настоящую истерику. Того и гляди из-за этих самых «прядей» в США начнутся уличные беспорядки.

Что за тренд

Вообще, прическа с выпущенными прядями появилась давно. И не имеет прямого отношения к спорту. Такой тренд был модным на выпускных в американских учебных заведениях в 1990-е. Да и сейчас девушки частенько используют этот прием в повседневных прическах или на какие-либо мероприятия. В общем, тренд не имеет ничего общего с распутством.

Каллан Читлук-Сифсоф (слева). Американского олимпийца и его тренера обвинили в разврате и расизме. Скандал в сборной США

Но как он появился в спорте — конкретно в сноуборде? Все очень просто. Зимой спортсмены выступают на снежных склонах в экипировке, которая полностью закрывают тело: костюм, маска, перчатки, шлем. В таком одеянии сложно понять, кто выступает и, в частности, какого пола спортсмен.

Поэтому для девушек это — простой и дерзкий способ выделиться, сделать свой образ более женственным. Выпущенные пряди четко показывают — выступает девушка. Также для сноубордисток это некий способ объединиться.

В TikTok под соответствующим хештегом — тысячи девушек с подобными прическами. Репортер издания Business Insider Мэдисон Мэлоун Кирчер пишет, что многие носят их как способ сообщить «всем остальным на склоне, что вы хотите, чтобы вас признали спортсменкой».

В настоящее время даже есть компания по производству одежды под названием Slut Strand Society, которую три года назад основала сноубордистка Эльза Уоткинс.

Что не нравится Ким

Хлоя Ким вошла в историю в 2018 году, когда стала самой молодой женщиной, завоевавшей золотую олимпийскую медаль в сноуборде. Тогда же она привлекла внимание общественности и тех, кто следит за различными бьюти-трендами, когда не заплакала после завоевания медали. А ведь этот подвиг был совершен ради того, чтобы не испортить макияж — свою фирменную подводку глаз.

«Это такая честь, и для меня очень важно иметь возможность заниматься любимым делом и привлекать больше внимания к своему сообществу. Я так счастлива, зная, что есть американская девушка азиатского происхождения, которая смотрит на меня снизу вверх, хочет стараться изо всех сил и упорно трудиться, чтобы воплотить эти мечты в реальность. Это делает меня счастливой, зная, что я могу быть для нее таким человеком-примером», — приводит Instyle слова Ким.

Вик Уайлд. «Уайлд будет конкурентоспособен еще долго». Наш первый герой сноуборда Илюхина — о медали Вика

Так чемпионка объяснила повышенное внимание к внешнему виду: подводка на глазах, наращенные ресницы и, разумеется, прическа сноубордисток. Все это сделало ее настоящей иконой стиля в сноуборде. Однако единственное, что Хлое не нравится в популярном тренде sluts strands, — это название. По ее мнению, словосочетание «пряди шлюх» выглядит неуместным. Откуда оно пошло и почему приклеилось именно к такому варианту прически — неизвестно. Но Ким ненавидит эту фразу.

«Пряди волос заставляют меня чувствовать себя красивой, и это такая милая вещь, — сказала она News.yahoo. — Нужно обязательно переименовать этот тренд в beauty strands («красивые пряди»)».

Тренд и его популярность

С Ким солидарна и сноубордистка Эльза Уоткинс:

«Для нас женственность на открытом воздухе и особенно в нашем лыжном мире всегда была на переднем плане, — приводит slate.com слова Эльзы. — Когда их начали называть «проститутскими», я была примерно в шестом классе. Это как бы просто застряло у нас в памяти. Теперь это превратилось в гигантское глобальное сообщество дам и девушек. Я просто выросла, всегда зная, что мы их так называли».

Вик Уайлд. Уайлд был в кризисе и мог завершить карьеру. Чудесное преображение Вика

Тем не менее, несмотря на противоречивое название, эта тенденция является достаточно распространенной среди девушек-сноубордисток по всему миру. Уоткинс также отметила, что этот бьюти-тренд почти универсален для лыжников-фристайлистов и сноубордистов.

«Сейчас вы вряд ли увидите кого-нибудь на Олимпийских играх без выпущенных прядей волос, — сказала Эльза. — Это заставляет вас чувствовать себя связанными всего двумя прядями волос. Это суперпростой способ заставить людей в пространстве чувствовать себя знаменитыми, включенными и достойными».

На играх в Пекине Хлоя Ким завоевала золото в дисциплине хафпайп и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Возможно, ей удастся продвинуть идею с изменением названия бьюти-тренда. Но пока по социальным сетям гуляет хештег именно с формулировкой sluts strands.

Олимпиада
Сноуборд
6
4
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австралийский сноубордист стал отцом через 15 месяцев после смерти. Как такое возможно?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости