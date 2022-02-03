Австралийский сноубордист стал отцом через 15 месяцев после смерти. Как такое возможно?

Леденящая душу история о чемпионе мира по сноуборд-кроссу Алексе Пуллине.

Участник трех Олимпиад Алекс Пуллин погиб во время погружения в океан в возрасте 32 лет 8 июля 2020 года. У австралийского спортсмена и его супруги Эллиди не было детей. Но спустя 16 месяцев после смерти сноубордиста его супруга родила от него дочь. Может ли такое быть и насколько этичен поступок женщины, по сути родившей от покойника?

Один из самых успешных

Алекс по прозвищу Чампи считается одним из самых успешных австралийцев в зимних видах спорта. За свою карьеру Пуллин 20 раз поднимался на подиум на этапах Кубка мира, одержав 9 побед. Он участвовал в трех Олимпиадах, а в Сочи-2014 даже нес флаг своей страны на церемонии открытия.

Он начал кататься на сноуборде в юном возрасте. Его родители владели магазином по прокату лыж. Пуллин выбрал именно сноуборд-кросс, так как считал его «наиболее чистой формой соревнований». За свою карьеру Алекс стал одним из самых узнаваемых австралийских спортсменов.

Экстремал с Зеленого континента принимал участие в девяти чемпионатах мира по сноуборду подряд — с 2003 по 2019 год. Ему было всего 15 лет, когда он впервые участвовал в мировом первенстве. Алекс — единственный в истории австралиец, побеждавший в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира.

Помимо сноуборда, Пуллин увлекался регги и пел в группе под названием Love Charli.

Смерть во время подводной охоты

В 2020 году Алекс принял решение о завершении карьеры. На Олимпиадах ему не удалось стать призером, но в его жизни было полно других вещей. Пуллин был счастлив в браке с девушкой, с которой познакомился еще в юности. Он был заядлым серфером, талантливым музыкантом, мотивационным оратором, опытным фридайвером и подводным охотником.

Snow Australia называла Пуллина любимым членом своего сообщества. Шеф-повар австралийской олимпийской сборной Ян Честерман сказал, что он был «чемпионом, а также спортсменом-чемпионом» и «прирожденным лидером».

В июле 2020 года его жизнь прервалась. Алекс погиб из-за ошибки во время погружения в океан в возрасте 32 лет близ города Голд Кост на восточном побережье Австралии. Спортсмен находился без сознания, когда его вытащили на берег. Скорая помощь в течение 45 минут проводила сердечно-легочную реанимацию, но не смогла спасти ему жизнь.

Рождение дочери после смерти

В октябре 2021 года, спустя 15 месяцев после трагедии, супруга погибшего Пуллина сообщила о рождении дочери. За несколько месяцев до этого Эллиди поделилась со своими подписчиками в Instagram новостью о беременности. И назвала всю ситуацию феноменом:

«Твой папа и я мечтали о тебе много лет, малышка. С душераздирающим поворотом сюжета в середине для меня большая честь наконец приветствовать частичку феномена Чампи обратно в этом мире!» — написала девушка в своем Instagram.

Но как это возможно? Ведь прошло больше года с момента смерти спортсмена. Но исполнить свою давнюю мечту Эллиди смогла достаточно необычным способом.

В своем подкасте она рассказала, что они с Алексом хотели завести ребенка еще до трагедии. Но из-за низкого количества яйцеклеток все попытки были безуспешными. «Мы бы попытались еще несколько месяцев, если бы он все еще был рядом, а затем на сто процентов ушли бы на ЭКО. Это всегда было в планах», — приводит ABC слова супруги Пуллина.

В итоге Эллиди забеременела путем искусственного оплодотворения спермой, которая была извлечена во время вскрытия тела Алекса и помещена в банк хранения. В результате этого необычного ЭКО на свет появилась девочка. Пуллин также рассказала, что ей пришлось поторопиться, чтобы получить сперму своего супруга после его смерти.

«Мне повезло, что у нас были ресурсы и средства, чтобы сделать это в такое критическое время», — добавила она.

Так на свет появилась Минни Алекс Пуллин — спустя 15 месяцев после смерти своего отца. Кто-то с помощью фотомонтажа сделал совместный снимок покойного Алекса и их с Эллиди дочки. Жена покойного была настолько тронута, что разместила фотографию в своем профиле.

Теперь она наслаждается радостями материнства. Увы, на трагедии с Алексом ее испытания не закончились. На днях от рака скончался отец Эллиди, который был безумно рад рождению внучки и с удовольствием с ней возился. Но теперь у Пуллин есть смысл жизни в виде долгожданной дочери, которая, безусловно, будет мотивировать ее жить дальше.