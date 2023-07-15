Уайлд заявил, что на Олимпиаду-2026 ему легче попасть с паспортом США

Сноубордист Вик Уайлд заявил, что ему легче попасть на Олимпийские игры 2026 года в Италии с паспортом США.

«Было бы легче с американским паспортом попасть на Олимпиаду, да. Но я не думаю об этом сейчас. Надеюсь, мне не придется ехать на Олимпиаду с американским паспортом, я бы не хотел, не планирую этого делать», — сказал спортсмен.

Напомним, что 36-летний сноубордист вошел в состав сборной России на сезон-2022/23.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На Играх в Пекине спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах: Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.