Тихомиров переизбран на пост президента Федерации сноуборда России

Действующего президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова переизбрали большинством голосов на пост главы организации на отчетно-выборной конференции, информирует ТАСС.

По итогам голосования Тихомиров опередил другого кандидата — двукратную чемпионку мира в параллельных дисциплинах Екатерину Тудегешеву.

«Буду стараться работать честно, на благо российского сноуборда», — сказал он после избрания.

Первым вице-президентом Федерации сноуборда России переизбрана Наталья Подоровская, исполнительным директором — Светлана Кондратьева.

47-летний Тихомиров в качестве спортсмена становился четырехкратным чемпионом России. С 2001 года был главным тренером национальной команды.

В апреле 2014 года он инициировал создание Федерации сноуборда России и возглавил организацию. Ранее за сноуборд отвечала Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России.