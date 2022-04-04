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Сегодня, 16:34

Федерация сноуборда России предложила включить в программу Олимпиады командный слалом

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация сноуборда России выступила с предложением включить в программу Олимпиады 2026 года командный слалом.

«Мы предложили для включения в программу Олимпийских игр 2026 года командный слалом. Вероятность очень большая, кулуарно такое подтверждение есть. Россия и Италия — одни из немногих стран, кто двигает командный слалом в программу. Это очень важно для нас с точки зрения медальных результатов», — сказал действующий президент организации Денис Тихомиров ТАСС.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.

Источник: https://tass.ru/sport/14275003
Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Денис Тихомиров
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