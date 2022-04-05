Тудегешева заявила, что не будет сотрудничать с переизбранным руководством Федерации сноуборда России

Двукратная чемпионка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах Екатерина Тудегешева не планирует сотрудничать с переизбранным руководством Федерации сноуборда России (ФСР).

«В федерации работать сейчас не собираюсь, знаю, что мои проекты не будут реализованы. Посмотрим, буду ли участвовать в выборах в дальнейшем, надо все проанализировать, в акробатических дисциплинах наблюдается падение результатов, количества соревнований.

Я предложила выходы, решение этих проблем в своей программе, альтернативный путь развития, привлечения спонсоров. Он не сработал, не было интереса, выбор был сделан в сторону стабильности. Я понимаю, что вид спорта будет терять в результативности, грустно, что не удалось убедить людей в наличии желания и компетенций", — приводит слова Тудегешевой ТАСС.

В понедельник, 4 апреля, по итогам голосования на отчетно-выборной конференции ФСР Денис Тихомиров был переизбран большинством голосов на пост главы организации. Он опередил Тудегешеву.

В апреле 2014 года Тихомиров инициировал создание Федерации сноуборда России и возглавил организацию. Ранее за сноуборд отвечала Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России.