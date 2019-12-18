Чемпион России Автанеев дисквалифицирован на два года

Многократный чемпион России по сноуборду, чемпион Универсиады-2019 в дисциплине хаф-пайп Никита Автанеев дисквалифицирован РУСАДА на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА «Новости».

Автанеев нарушил пункт 4.3 антидопинговых правил «Непредоставление информации о местонахождении». Решение комиссии РУСАДА было вынесено 29 октября.

— У Автанеева было три флажка в системе ADAMS. Первый флажок — он не предоставил информацию о местонахождении. Второй флажок — он отсутствовал в месте, указанном в системе ADAMS, в течение часа. Третий флажок — Никита был дома, это место было указано в ADAMS, но Никите пришло уведомление, что его не было в этом месте. Допинг-офицеры написали, что Автанеев не обеспечил доступность. Хотя по этому же адресу в тех же условиях его тестировали раньше, проблем с доступностью раньше не было. За свою карьеру Автанеев сдал 24 пробы, все были отрицательные, — сообщила первый вице-президент Федерации сноуборда России Наталья Подоровская.