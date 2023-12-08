На официальном лыжном сайте опубликовали фото россиянки. Теперь приходится извиняться

Варвара Прохорова поставила в неудобное положение руководителей марафонской серии S ki Classics .

В Европе не готовы видеть наших лыжников ни на каких стартах, даже коммерческих. Это еще раз прекрасно продемонстрировала история, произошедшая в престижной марафонской лыжной серии Ski Classics. На сайте организации была опубликована фотография с российской спортсменкой Варварой Прохоровой. Но удаления фото и извинений за этот «ужасный» поступок долго ждать не пришлось.

Это ошибка

Фотографию на сайте Ski Classics первой заметила сама Варвара Прохорова. Ее снимок украшал и анонсировал страницу гонки La Venosta, проходящей в Италии. Россиянка не могла не узнать себя на фото. Ведь два года назад, в январе 2022 года, она заняла второе место в этой гонке, что стала для нее дебютным подиумом в рамках марафонов Ski Classics.

«Ха-ха, Ski Classics выложили мое фото на главной странице. Может, лучше допустите меня к соревнованиям?», — написала Варвара в своих соцсетях, запустив новость в ленты спортивных сайтов.

В результате новость заметили норвежские журналисты, которые обратились за комментарием к генеральному менеджеру Ski Classics Дэвиду Нильссону. Руководителю пришлось оправдывать оплошность админов сайта. «Это ошибка того, кто разметил фотографию — он не знал спортсменку. Мы уберем фото. Это старая фотография. Спасибо за то, что сообщили. Все это не очень хорошо, но я понимаю, что ошибиться было несложно. У нее костюм австрийского клуба, а на шапке другой флаг», — приводит слова Нильссона издание Dagbladet.

Прохорову оправдания расстроили: «Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль. Красивое же фото. Я бы его тоже выложила», — сказала она «Чемпионату».

Фото из соцсетей Варвары Прохоровой

Кто такая Прохорова?

Австрийский флаг, который по всей видимости смутил фоторедактора сайта, появился на шапке Варвары не случайно. С весны 2021 года лыжница представляла команду из этой страны Ski-Willy Marathone Team Austria. Таким образом, она стала первой россиянкой в составе иностранного марафонского клуба.

Вообще Прохорова — это не только лыжница. У нее есть серьезные достижения в таком виде спорта как гонки с препятствиями, которым сейчас активно увлекается олимпийский чемпион Никита Крюков. В 2019-м году она стала чемпионкой мира в гонке Spartans Race в США. Другим спортивным увлечением для Прохоровой является альпинизм. В этом году она стала первой в мире, кому удалось покорить Эверест на беговых лыжах.

После отстранения россиян лыжные гонки Варвара тоже не бросила, выступая на внутренних соревнованиях. В июле, например, она была четвертой в масс-старте на летнем чемпионате России. Сейчас на Кубке страны Прохорова не видно. Дело в том, что спортсменка сломала ногу на тренировке. К соревнованиям она планирует вернуться в конце декабря.

Хорошие отношения с россиянами

В соцсетях Варвара написала, что Ski Classics просто соскучился по ней, разместив ее фотографию. Лыжница призналась, что и сама скучает. Свое намерение вернуться она подтвердила в интервью Dagbladet: «Мне просто приятно было увидеть себя там. Я хочу оказаться на стартовой линии как можно скорее, я спортсменка и хочу соревноваться. Надеюсь, что скоро вернусь, а пока что увидеть свое фото было просто забавно. Я люблю соревноваться, общаться с друзьями из своей страны и других стран. Я вижу нас большой спортивной семьей».

Не все соотечественники приняли позицию Прохоровой. Лыжница опубликовала сообщения людей, которым не понравилось ее стремление выступать на международной арене. «Да здравствуют любимые комментарии. Обожаю», — написала Прохорова, добавив смеющиеся смайлики.

Между тем, глава Ski Classics ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с нашими лыжниками: «У нас хорошие отношения со спортсменами из России и Белоруссии, они понимают ситуацию. Все это сложно для них, но я считаю, что понимание решения есть». Однако возвращать россиян в серию Нильссон явно не спешит.

Фото из соцсетей Варвары Прохоровой

По стопам МОК

Публикация, которую сделали в Ski Classics, — далеко не первая из подобных за последний год. Администраторов сайта лыжной серии действительно можно понять, ведь распознать россиянку в лыжнице с австрийским флагом на шапке действительно непросто. Более грубо в этом плане «ошиблись» организаторы зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В разделе фигурного катания они разместили фотографию двукратного призера Игр Евгению Медведеву. Был использован снимок момента из произвольной программы фигуристки на Олимпиаде в Пхенчхане.

Сама Медведева посчитала свое появление на сайте Игр-2026 хорошим знаком: «Для меня это большая честь. Особенно в нашем мире, в котором мы живем. Мне очень приятно, что это именно я, и, в принципе, дизайн очень красиво выглядит. Мне, конечно же, это польстило. Приятно», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Также в разделе биатлон на этом сайте можно было встретить снимок трехкратного призера Игр Эдуарда Латыпова. Такой же «проступок» совершили организаторы зимнего чемпионата Европы по триатлону. Они поместили на сайт фотографию россиянина Павла Андреева, который является восьмикратным чемпионом мира. Пока подобные случаи — это, скорее, исключения. Организаторы международных соревнований боятся негативных комментариев, поэтому стараются следить, чтобы спортсменов из России и Белоруссии на их ресурсах не было.