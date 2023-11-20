«Они были единственными нашими соперниками». Норвежские лыжники вспомнили о россиянах добрым словом

В свое время представители сборной Норвегии по лыжным гонкам в числе первых требовали отстранения коллег из России от международных стартов.

Норвежское издание Nettavisen подготовило публикацию, посвященную политическим санкциям против российских лыжников. Перед стартом Кубка мира, который начинается в финской Руке 24 ноября, журналисты выяснили отношение некоторых звезд лыжного сообщества Норвегии к тому, что их коллеги из России второй сезон подряд будут выступать только на национальной арене. Призывов вернуть наших спортсменов во что бы то ни стало пока не звучит, но тональность высказываний по сравнению с тем, что звучало полтора года назад, явно изменилась. Можно сказать, что многие в Норвегии испытывают ностальгию по принципиальному соперничеству и ждут, когда у россиян появится возможность вернуться.

Россияне войдут в число лучших в тот же день, когда вернутся

В отличие от летних индивидуальных видов спорта, где россиян практически везде допустили до крупных стартов в нейтральном статусе (хоть и с серьезными ограничениями), в зимних дисциплинах прогресса нет. Международная лыжная федерация несколько раз рассматривала вопрос о частичном снятии санкций — и всякий раз отказывала. Причем делала это явно себе во вред. Ведь равнинные лыжи находятся в глубоком кризисе, и исчезновение из них одной из ведущих держав (и, в частности, нашего лидера Александра Большунова) катастрофически снижает рейтинги. Предстоящий сезон точно пройдет без представителей России. И в Норвегии, на родине лыжного спорта, к этой ситуации относятся скорее негативно.

«В последние годы они были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте, — говорит четырехкратный чемпион мира и давний хейтер россиян Эмиль Иверсен. — Очевидно, что российским лыжникам сейчас сложно мотивировать себя. Думаю, отстранение на них сказывается негативно. Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться».

«Я уверен, что россияне войдут в число лучших в тот же день, когда вернутся, — считает олимпийский чемпион и чемпион мира Эрик Валнес. — Если Большунов поедет на Кубок мира через два года, он еще будет в топе. Правда, в том случае, если возвращение затянется на больший срок, то придет другое поколение, и все может оказаться иначе».

«Наверное, такой большой звезде, как Большунов, неинтересно выступать на Кубке России. Вернется ли Александр более слабым? Думаю, он тот, кто способен надавить на газ, когда появится возможность, — считает олимпийский чемпион Петтер Нортуг. — Он включит последнюю передачу, когда будет знать, что дверь открыта, и он может вновь встретиться на лыжне с Клебо. А пока он просто должен оставаться в форме. Наверняка Большунов прикидывает: «Когда все снова будет открыто, я сражусь с Клебо на ЧМ-2025 в Тронхейме и обыграю его на его домашней арене». Русских поддерживает мечта сразиться с норвежцами на их родине. Но если россиян не окажется в Тронхейме и на Олимпиаде-2026, то ряд звезд точно закончат карьеру».

Петтер Нортуг. Фото Global Look Press

Грустное отражение происходящего в нынешнее время

Напомню, что в феврале 2022 года норвежские лыжники в числе первых выступили с инициативой не пускать представителей России на большие международные старты. Еще до того, как наших спортсменов отстранила международная федерация (FIG), власти Норвегии пытались не пустить их на этапы Кубка мира в Драммен и Осло. Тогда на охраняемой стоянке близ норвежской столицы проукраинскими лозунгами был разрисован вакс-фургон российской сборной, а затем практически все лидеры сборной Норвегии, а также спортивные чиновники из этой страны высказались за отстранение россиян.

Когда весной 2023 года известная норвежская лыжница Астрид Якобсен на уровне МОК высказалась за ослабление антироссийских санкций, она стала объектом травли у себя на родине и была вынуждена уйти с поста руководителя комиссии спортсменов НОК. Представители норвежских лыж несколько раз пытались бойкотировать заседания в FIS, на которые приглашались россияне. И после всего этого слушать сожаления из стана сборной Норвегии несколько странно. Причем ностальгия звучит не только из этой страны.

«Большунов в любом случае войдет в историю как легенда лыжных гонок, даже если никогда больше не выступит на международных соревнованиях. Но он, конечно, вернется», — заявил в эфире подкаста FasterSkier канадский лыжник Девон Кершоу.

«Мы лишились изюминки в лыжных гонках, нет той особенной группы ребят, которые не говорят по-английски, выглядят сдержанными, недружелюбными и заполняют эту нишу в рассказах журналистов. То, что их нет с нами, — это отстой, — отметил в том же эфире американский журналист Натан Херц. — Конечно, на фоне последствий конфликта проблема освещения лыжных гонок в прессе меркнет. Но то, что россияне выступают где-то отдельно у себя, — грустное отражение происходящего в нынешнее время».

Эмиль Иверсен. Фото Global Look Press

Доминирование Норвегии заводит ситуацию в тупик

Конечно, глупо описывать ситуацию так, что мировое лыжное сообщество раскаялось и готово вот-вот снять санкции. Ведь сложностей здесь добавляет позиция российской стороны. Главный тренер сборной России Елена Вяльбе неоднократно говорила, что не готова возвращаться на мировую арену без флага и в нейтральном статусе. А полную отмену ограничений со стороны прозападной федерации сейчас представить нереально, даже если речь пойдет о банкротстве Кубка мира.

Однако очевидно, что лыжи без российских спортсменов переживают не лучшие времена. Если в некоторых видах спорта (например, в фигурном катании или в синхронном плавании) отсутствие фаворитов из России воспринимают как возможность проявить себя другим нациям, то в равнинных лыжах доминирование норвежцев (особенного в мужском разряде) заводит дисциплину в тупик. На кризис также накладываются проблемы с глобальным потеплением, скандалы со фторовыми смазками, уравнивание мужских и женских дистанций и прочие моменты, которые не повышают зрелищность стартов.

Увы, политизация норвежского спорта пока слишком высока, чтобы отказаться от однозначных суждений на геополитические темы ради спасения лыжных гонок. В 2022-м в этой стране всерьез рассматривали идею бойкота Олимпиады в Пекине из-за ситуации с уйгурами. Ну а события на Украине для норвежских спортивных деятелей — красная линия. И пока не завершится СВО, вероятность появления норвежцев на одной лыжне с россиянами крайне низка. Увы, наши северные соседи считают лыжный спорт своей вотчиной и сделают все для того, чтобы не допустить до стартов своих политических оппонентов.