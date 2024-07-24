Вяльбе — об Олимпиаде-2030: «Балом правят те, у кого есть деньги»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» новость о том, что сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года.

«Вся эта ситуация с МОК длится уже достаточно долго. Это же не вчера случилось, что осталось меньше кандидатов, хотя их уже вообще нет. Проводить Игры стало очень дорого, невыгодно. Требования большие, поэтому логично, что страны не берутся за такое. Что касается в целом, мне кажется, МОК как организация начинает изживать себя. Потому что такие вещи, как разрешить выступать трансгендерным спортсменам... Конечно, как везде и всюду, балом правят те, у кого есть деньги. Вот они под спонсорами прогибаются, чего греха таить. Но рано или поздно этой организации нужно пересмотреть свои уставные документы и заниматься реальным спортом. Вообще МОК должен заниматься исключительно спортом и спортсменами. Либо организация изживет себя, либо со временем народ не будет обращаться внимание, что МОК — это главная мировая спортивная организация», — сказала Вяльбе «СЭ».

142-я сессия Международного олимпийского комитета проходит в Париже. На проведение Игр-2030 также претендовали Солт-Лейк-Сити (США), Стокгольм и Оре (Швеция).

Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).