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Допинг

Сегодня, 14:18

Большунов остается самым проверяемым РУСАДА спортсменом в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов чаще других спортсменов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг в первые четыре месяца 2024 года, сообщает ТАСС.

По данным источника, 27-летнего лыжника тестировали семь раз. По шесть раз с января по апрель были проверены РУСАДА Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина и Вероника Степанова.

В минувшем сезоне Большунов выиграл общий зачет Кубка России по лыжным гонкам, а 20-летний Коростелев стал вторым. Степанова стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнований.

Наталья Терентьева, Савелий Коростелев, Вероника Степанова. Терентьева, Коростелев и Степанова уже в Татарстане. Ждем в Казани Большунова?
Источник: ТАСС
Александр Большунов
РУСАДА
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