Большунов остается самым проверяемым РУСАДА спортсменом в 2024 году

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов чаще других спортсменов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг в первые четыре месяца 2024 года, сообщает ТАСС.

По данным источника, 27-летнего лыжника тестировали семь раз. По шесть раз с января по апрель были проверены РУСАДА Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина и Вероника Степанова.

В минувшем сезоне Большунов выиграл общий зачет Кубка России по лыжным гонкам, а 20-летний Коростелев стал вторым. Степанова стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнований.