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Сегодня, 13:30

Лыжницу Ступак исключили из международных пулов допинг-тестирования

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не включила российскую лыжницу Юлию Ступак в свои пулы допинг-тестирования на предолимпийский сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на документы FIS.

По данным источника, также из пулов тестирования был исключен Максим Вылегжанин. При этом в список на сезон-2024/25 были включены 22 российских лыжника, среди которых Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина, Александр Терентьев, Мария Истомина и другие.

Российские лыжники на протяжении двух последних сезонов отстранены от международных стартах. Ступак пропустила большую часть прошлого сезона из-за недостаточной готовности.

Источник: ТАСС
Юлия Ступак (Белорукова)
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