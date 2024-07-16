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Сегодня, 17:12

Олимпийская чемпионка Ступак сделала заявление после ухода из сборной России

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Юлия Ступак.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка-2022 в составе эстафетной команды Юлия Ступак рассказала о своем решении покинуть сборную России.

29-летняя спортсменка в конце апреля сообщила, что будет готовиться к новому сезону по индивидуальному плану.

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме. Мне 29. Я сейчас, как слепой котенок, учусь всему заново.

Если я напишу книгу когда-нибудь, я обязательно уделю внимание тому, как сложно мне было принять решение покинуть команду. Невероятно сложно, но желание жить по сердцу оказалось превыше. И я столько раз слышала, что совершила ошибку, вы не представляете. Время покажет, идем дальше», — написала Ступак в социальных сетях.

В минувшем сезоне Ступак заняла 39-е место в общем зачете Кубка России.

Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак
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