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Сегодня, 12:00

Вяльбе рассказала, что столкнулась с угрозами в свой адрес

Алина Савинова
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Елена Вяльбе.
Фото Соцсети

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей пришлось обратиться в правоохранительные органы из-за поступающих угроз, связанных с ее политическими взглядами.

«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой. Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Вяльбе дважды была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ и неоднократно высказывалась в его поддержку.

Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России с 2010 года. В 2020-м она также стала главой Ассоциации лыжных видов спорта страны.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240605/vyalbe-1950599612.html?in=l
Елена Вяльбе
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