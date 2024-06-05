Вяльбе рассказала, что столкнулась с угрозами в свой адрес

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей пришлось обратиться в правоохранительные органы из-за поступающих угроз, связанных с ее политическими взглядами.

«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой. Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Вяльбе дважды была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ и неоднократно высказывалась в его поддержку.

Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России с 2010 года. В 2020-м она также стала главой Ассоциации лыжных видов спорта страны.