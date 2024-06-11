Большунов приступил к тренировкам после болезни

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов приступил к тренировкам после болезни.

«С Александром все в порядке, никаких симптомов больше нет. Он заехал на сбор в Малиновке на день раньше запланированного, вчера уже тренировался. Дальше планируем работать без ограничений», — сказал Бородавко РИА Новости.

Ранее Большунов досрочно покинул сборы в Кисловодске из-за болезни. Также пробелмы с коленом испытывал Иван Якимушкин, поскольку он не сделал вовремя операцию.