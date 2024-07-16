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Сегодня, 15:45

Лыжник Устюгов не примет участия в финальном этапе Кубка России по лыжероллерам

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Мини-группа олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова не планирует выступать в Ханты-Мансийске на домашнем финальном этапе Кубка России по лыжероллерам, который пройдет в августе. Вместо этого спортсмены отправляются на чемпионат страны по лыжероллерам в город Рыбинск Ярославской области.

Ранее по инициативе Устюгова была создана мини-группа, в которую кроме него вошли Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. Они будут представлять на соревнованиях Югру. Группа намерена выступать в таком составе минимум два ближайших сезона.

«На финал Кубка России в Ханты-Мансийск мы не планируем приезжать. Отправляемся 18 июля в Рыбинск, где будем принимать участие в чемпионате страны по лыжероллерам», — цитирует Устюгова ТАСС.

Финальный этап Кубка России по лыжероллерам пройдет в Ханты-Мансийске с 28 августа по 1 сентября.

Источник: ТАСС
Андрей Мельниченко
Сергей Устюгов
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