Лыжник Устюгов не примет участия в финальном этапе Кубка России по лыжероллерам

Мини-группа олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова не планирует выступать в Ханты-Мансийске на домашнем финальном этапе Кубка России по лыжероллерам, который пройдет в августе. Вместо этого спортсмены отправляются на чемпионат страны по лыжероллерам в город Рыбинск Ярославской области.

Ранее по инициативе Устюгова была создана мини-группа, в которую кроме него вошли Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. Они будут представлять на соревнованиях Югру. Группа намерена выступать в таком составе минимум два ближайших сезона.

«На финал Кубка России в Ханты-Мансийск мы не планируем приезжать. Отправляемся 18 июля в Рыбинск, где будем принимать участие в чемпионате страны по лыжероллерам», — цитирует Устюгова ТАСС.

Финальный этап Кубка России по лыжероллерам пройдет в Ханты-Мансийске с 28 августа по 1 сентября.