Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 09:07

Вяльбе рассказала, что сохраняет хорошие отношения со спортсменками из Италии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что, несмотря на сложную политическую обстановку, поддерживает общение с двукратной олимпийской чемпионкой Стефанией Бельмондо.

Бельмондо является самой титулованной итальянской лыжницей. Она принимала участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевала 10 медалей. Также спортсменка четыре раза становилась чемпионкой мира.

«Со Стефанией Бельмондо мы не виделись довольно давно — как мне кажется, в последний раз это было еще до начала пандемии. К счастью, есть телефон, и мы продолжаем общаться. И мне это приятно. Это касается не только Стефании, в Италии есть спортсменки, с которыми мы раньше соревновались, и мы тоже сохранили хорошие отношения», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Президент ФЛГР отметила, что после окончания спортивной карьеры она больше не общалась ни с кем из других стран.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и пятикратная обладательница Кубка мира. С 2010 года она является президентом Федерации лыжных гонок России, а в 2020-м Вяльбе также стала главой Ассоциации лыжных видов спорта страны.

Источник: РИА Новости
Елена Вяльбе
2
0
Читайте также
Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Рудковская допустила иски к матери Парсеговой от третьих лиц
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Кеннеди-младший встретился с Трампом
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Журналист Такер Карлсон заявил о победе Дональда Трампа на выборах
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ступак заняла десятое место в спринте на триатлоне в Екатеринбурге

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости