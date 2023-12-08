Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?

85-летняя белорусская спортсменка Рита Ачкина выразила сомнения в честности побед Клавдии Боярских.

Медалистка Олимпиады-1968 Рита Ачкина снова подняла деликатную тему, касающуюся ее бывшей напарницы по сборной СССР по лыжным гонкам Клавдии Боярских. Белорусская спортсменка, которой сейчас 85 лет, считает возможным утверждать, что умершая 14 лет назад трехкратная олимпийская чемпионка «была не совсем женщина, но и не мужчина». Такие темы в отношении некоторых звезд женского советского спорта поднимаются не первый раз. И это происходит в ситуации, когда обвиняемые в «гендерном несоответствии» умерли и доказать что-либо в данный момент просто невозможно. Все это ставит вопрос по поводу этичности и адекватности таких выступлений. Ведь со всеми гендерными нюансами в большом спорте не разобрались до сих пор.

В бане всегда рукой прикрывалась

Боярских была главной звездой женской лыжной сборной СССР на Олимпиаде-1964. На тех Играх она завоевала все возможное золото, одержав две личные победы и одну — в составе эстафеты. Потом был еще триумфальный ЧМ-1966, однако на следующую Олимпиаду Клавдия Сергеевна не поехала. Согласно одной из версий — из-за конфликта с тренером и другими нашими лыжницами. Согласно другой — по указанию спортивного руководства страны, которое испугалось введенного по линии МОК секс-контроля участниц женских стартов. Никаких претензий на эту тему к Боярских никогда не предъявлялось, хотя слухи, конечно, ходили. Их сейчас в очередной раз и подтвердила Рита Ачкина.

— Клавдия у нас была не совсем женщина, но и не мужчина. Все знали об этом, но молчали, — заявила ветеран лыжных гонок в интервью Bet News. — Боярских никто не любил, хотя я к ней нормально относилась. Мы же тренировались у одного тренера — у Зои Дмитриевны Болотовой. Когда ходили в баню, Клавдия всегда рукой прикрывалась. И спиной вечно поворачивалась. Наверное, чтобы я не видела грудь, а ее у Боярских никогда не было. Как-то все скрывалось, даже ее медицинская карта отдельно от всех лежала.

Когда перед Олимпиадой 1968 года нам сказали, что будут это дело проверять, то ее в Гренобль вообще не пустили. Когда я на первенстве Союза в 1965 году выиграла все дистанции, Болотова чрезвычайно удивилась. Потому что Клавдия в силу своей конституции проигрывала чрезвычайно редко. Когда человек мужеподобный, то с ним бороться очень трудно. У нас же и в других видах спорта было много таких людей, но они все потом тоже резко ушли.

На неделю просто «в бутылку ушла»

Первой сомнения в честности победы Боярских озвучила ее бывшая напарница по сборной СССР Алевтина Колчина через четыре десятка лет после совместных выступлений. В середине нулевых эта звездная лыжница, жившая в то время в Эстонии, заявила корреспондентам «СЭ», что «Клава была между женщиной и мужчиной. От рождения повышенный уровень тестостерона. Мы видели, что она бреется, в душ с нами не заходила...» Правда, легенда мужской сборной СССР Вячеслав Веденин на эти комментарии в интервью «СЭ» в 2013-м отреагировал очень скептически: «Мужских черт у нее я не замечал, лицо чистенькое. У одного лыжника даже короткий роман с Клавкой был. Хотя замуж она так и не вышла. Девки недолюбливали ее, поэтому чаще с нашей командой общалась. С Куртом (шведский миллионер Курт Люсель, друживший в то время с советскими лыжниками. — Прим. О.Ш.) накануне гонки могла бутылку водки выпить, а утром спокойно бежала и выигрывала».

Сама Боярских утверждала, что причиной ее внезапного завершения карьеры в 1968-м стал «личный конфликт с главным тренером сборной Советского Союза» (видимо, речь о Венедикте Каменском). Якобы этот специалист требовал указать его в документах в качестве личного наставника спортсменки, тогда как лыжница настаивала, что не работает Валерий Ужинцев. «Я ведь на предолимпийской подготовке в Гренобле первые-вторые места держала... А через неделю меня на Олимпиаде не было. Если честно, на неделю тогда просто «в бутылку ушла», — говорила трехкратная олимпийская чемпионка в интервью в 2006 году, ссылаясь также на плохие отношения с напарницами по сборной — Колчиной и Евдокией Микшило. Напомню, что именно бывшие напарницы и рассказали в СМИ истории о «гендерном несоответствии».

В 1967 году в спорте действительно случился первый скандал с секс-тестированием. 20-летняя австрийская горнолыжница Эрика Шинеггер была уличена в том, что она — мужчина. Причем это стало новостью и для самой спортсменки. Выяснилось, что у Эрики имеются вросшие внутрь тела мужские половые органы. Во время внутриутробного развития они почему-то не «прорвались» наружу, и их невозможно было обнаружить визуально. Шинеггер сделала операцию, стала мужчиной и начала новую жизнь. Однако это один из немногих счастливых финалов «гендерных исследований» спортсменок. Например, польская легкоатлетка Ева Клобуковска и советская конькобежка Халида Щеголева, провалившие гендерные тесты (соскобы слюны на хромосомный набор), впоследствии стали матерями. И это поставило спортивных чиновников в идиотское положение. Ведь именно способность рожать детей в конечном счете отличает женщин от мужчин, а не результаты каких-то анализов.

Марка с Клавдией Боярских, выпущенная к Олимпиаде в Сочи.

Любое место, кроме первого!

Как мы знаем сегодня, существует множество нюансов при определении «настоящих женщин» для допуска к соответствующей категории в спорте. Например, уже почти 15 лет полыхает скандал вокруг южноафриканки Кастер Семеня, у которой от природы организм вырабатывает высокий уровень тестостерона. В процессе изучения вопроса обнаружились более десятка таких женщин только на топ-уровне и только в легкой атлетике. Разумеется, в 1960-е годы о таких особенностях никто не подозревал. Хотя, конечно, все знали историю с прыгуньей в высоту Дорой Ратьен, которая выиграла Олимпиаду-1936, а потом оказалась мужчиной.

В 1980-м также грянул скандал с бывшей польско-американской бегуньей Станиславой Валасевич (Стеллой Уолш). Победительница Олимпиады-1932 в беге на 100 м через много десятилетий после завершения карьеры погибла во время ограбления супермаркета, а вскрытие показало, что у нее также имеются мужские признаки. При этом во время спортивной карьеры к Станиславе никаких претензий не было. Наоборот — это она обвиняла соперниц в принадлежности к мужскому полу. В общем, очевидно, что проблема имеется, однако подозревать всех подряд на основании одних лишь баек — нечестно по отношению к легендам спорта прошлых лет. Особенно в ситуации, когда они не могут ответить или доказать невиновность современными методами тестирования.

В советском спорте байки о «гендерном несоответствии» ходили о волейболистке и легкоатлетке Александре Чудиной. О ее «двуполости», в частности, рассказывали олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина и хоккеист Станислав Петухов. «Еще перед Олимпиадой-1952 на сборе в Выборге устроили осмотр. Потом прогуливались с Ниной Думбадзе, а на скамеечке всхлипывала Шура Чудина. В Хельсинки мы уже вовсю тренировались, а Чудину привезли последним поездом, когда нашу заявку подписала медицинская комиссия. Но выигрывать Шуре запретили. Предупредили: «Любое место, кроме первого!» — говорила Зыбина в интервью «СЭ».

При этом чемпионка мира по стрельбе Елена Донская уверяла, что Чудина была настоящей женщиной. «В 1940-е и 1950-е годы, пока Чудина не стала известной на всю страну спортсменкой, перед каждым матчем соперницы, увидев ее, протестовали — отказывались «играть против мужика», — приводит слова Донской «Советский спорт». — Александру каждый раз вели на медосмотр, тщательно проверяли и потом... допускали к игре. Нетрудно представить, как унизительно это было для нее, но она никогда не злилась. Да, она была широкоплечей и мощной, но она была настоящей женщиной. Я утверждаю это, в том числе и как врач».

Известны также обвинения в адрес советских толкательниц ядра Тамары и Ирины Пресс, которые завершили карьеры в конце 1960-х также после начала активного секс-контроля в женском спорте. Другой вопрос, что доказательств нет. В истории было много атлеток мощного телосложения и с грубыми чертами лица (например, чешская бегунья на короткие дистанции Ярмила Кратохвилова), но это ни о чем не говорит. Проверка на хромосомный набор была отменена как некорректная. Сейчас пытаются внедрить изучение уровня тестостерона, но к справедливости этого теста тоже много вопросов. Так надо ли тогда очернять великих чемпионок прошлого задним числом на основании одних лишь сплетен, запущенных недоброжелателями?