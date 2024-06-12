Вяльбе: «Олимпиаду даже на фоне не включу. Показывать то, где нас игнорируют — неприемлемо»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» выразила мнение, стоит ли транслировать в России Олимпиаду-2024.

«Стоит ли транслировать в России Олимпиаду в Париже? Для меня, как человека, который за продакшен того, чтобы показали Кубок России по лыжным гонкам, платит деньги федерации, показывать то, где нас игнорируют, — неприемлемо. Не очень понимаю, почему показывают Кубок мира по лыжным гонкам и другие соревнования, Олимпиаду. Если кто-то очень сильно захочет посмотреть Игры, то найдет трансляцию в интернете. Надо показывать российские соревнования — у нас их будет очень-очень много. У меня даже не вызывает интерес включить Олимпиаду хотя бы на фоне», — сказала Вяльбе «СЭ».

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом члены национальной команды не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады. Кроме того, на турнир не допустят атлетов, которые имеют контракты с вооруженными силами России.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.