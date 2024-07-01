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Сегодня, 11:50

Большунов: «Я по-прежнему представляю Архангельскую область»

Виктория Кравченко
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Чемпион мира лыжник Александр Большунов прокомментировал новости о том, что он может сменить спортивный регион после ситуации с уходом из лыжных гонок руководителя компании УЛК Владимира Буторина.

«Я по-прежнему представляю Архангельскую область. Никуда не спешу с вопросом смены региона», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что Савелий Коростелев и Александр Большунов присоединятся к Татарстану. Коростелев уже перешел в другой регион.

У Большунова каждое межсезонье — проблемы со здоровьем. Что происходит с лучшим лыжником России?

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5612566-aleksandr-bolshunov-otvetil-na-vopros-o-smene-sportivnogo-regiona.html
Александр Большунов
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