Это историческое достижение Натальи.

«Тур де Ски»

Общий зачет. Женщины

Итоговое положение

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,7 секунды

3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:07,7

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — +1:48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1:52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) — +2:24,7

Масс-старт, 10 км (С)

1. Хейди Венг (Норвегия) — 35:41.2

2. Эбба Андерссон (Швеция) — +7.0

3. Дельфин Клодель (Франция) — +28.5

4. Наталья Непряева (Россия) — +32.3

5. София Локли (США) — +49.9

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — +59.9...

10. Татьяна Сорина (Россия) — +1:15.0

11. Анастасия Рыгалина (Россия) — +1:36.1...

17. Екатерина Смирнова (Россия) — +2:10.1...

39. Лилия Васильева (Россия) — +4:29.1...

43. Христина Мацокина (Россия) — +5:18.3.

Юстина Ковальчик, Марит Бьорген, Тереза Йохауг — сегодня к их элитному клубу присоединилась наша Наталья Непряева. Три года назад она, заняв второе место в тотале, стала первой российской лыжницей, попавшей в призы «Тур де Ски». Это казалось огромным прорывом. Но теперь эта девушка — первая!

Трамплин в китайские горы

А ведь сезон для 26-летней спортсменки начинался кошмарно. В финской Руке — мимо десятки. В Лиллехаммере и Дрездене не прошла квалы в спринте. В Давосе — только 17-я в коньковой разделке. Казалось, олимпийский сезон катится к чертям. Даже опытнейший Юрий Бородавко, у которого всегда все под контролем, разводил руками: «На тренировке у нее одни движения, на гонках — совершенно другие. Не понимаю. По своему уровню готовности она даже в худшие дни не должна выпадать из десятки».

И вот настала пора «Тур де Ски». Который, хочется верить, станет для Непряевой трамплином в китайские горы. Классическая разделка в Ленцерхайде — она третья. Потом на созданном словно для нее спринтерском круге в Оберстдорфе — победа! Спустя два дня масс-старт в любимых для Натальи Доломитовых Альпах — и очередное золото. Причем на этот раз — на уверенности. Всю дистанцию россиянка спокойно сидела за спинами, а на последнем круге выскочила с таким ускорением, что никто из соперниц даже не дернулся за ней. Это было бесполезно.

В итоге перед финальным этапом Непряева везла Эббе Андерссон, ближайшей преследовательнице, 1.12. Вообще, для Альпе Чермис даже столько — не гарантия успеха. И год назад на этой самой горе эта самая шведка привезла Наталье 1.39,7. Но то была совершенно другая история. Тогда россиянка при оптимальных раскладах могла рассчитывать разве что на подиум. Теперь — светила историческая победа. Да и после двух подряд красивых побед у нее, кажется, активировался режим бешеной уверенности в себе. По ходу финального восхождения не было никаких сомнений, что она удержит лидерство. Венг и Андерссон убежали, но незначительно. Ни о какой минуте отыгрыша речи не шло.

В Китае будет гораздо сложнее

Выиграть «Тур де Ски» — заветная мечта любого лыжника. Для Непряевой это первый шаг на пути к карьерному «Большому шлему» — там же чемпионат мира, общий зачет Кубка мира и Олимпийские игры. На последнее при идеальных раскладах можно будет замахнуться через месяц. Первая гонка в Пекине — скиатлон — уже 5 февраля.

Правда, в Китае будет гораздо сложнее. Хотя бы в силу того, что за своими первыми индивидуальными победами идет Тереза Йохауг (да-да, в Ванкувере и Сочи у нее не было личных золотых медалей, а Пхенчхан норвежская звезда пропустила из-за дисквалификации). В силу точечной подводки она пропускала эту многодневку. Да и Фрида Карлссон, которая снялась с «Тура» после трехминутного штрафа, — девушка, мягко говоря, амбициозная.

В спринте железный фаворит ОИ-2022 — Майя Дальквист, во всех дистанционных гонках — вышеназванная шведско-норвежская парочка. И для Непряевой любая личная медаль будет серьезным успехом. Но Олимпиада — пора чудес. Едва ли две недели назад хоть кто-то мог представить, что Наталья будет бороться за призы «Тур де Ски». А она стала главной героиней турнира и вписала свое имя в его историю. Что будет в загадочных морозных китайских горах — непонятно. Зато ясно, что после такого успеха Наталья поедет в Пекин в отличном настроении и с приличным запасом уверенности в себе. А это в наше неопределенное время уже немало.