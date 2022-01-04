Клебо нокаутировал Большунова за месяц до Олимпиады. Норвежец выглядит непобедимым

Йоханнес в ураганном стиле выиграл «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

Общий зачет. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24,56

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 2.03,2

3. Ииво Нисканнен (Финляндия) — 3.14,5

4. Денис Спицов (Россия) — 3.21,5

7. Иван Якимушкин (Россия) — 4.28,0

13. Алексей Червоткин (Россия) — 6.06,4

Масс-старт, 10 км (С)

1. Шур Рете (Норвегия) — 31:42.1

2. Денис Спицов (Россия) — 31:44.5

3. Фридрих Мох (Германия) — 32:01.0

4. Лукас Бегль (Германия) — 32:12.1

5. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32:17.0

6. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) — 32:19.1

7. Александр Большунов (Россия) — 32:20.2

10. Артем Мальцев (Россия) — 32:33.2

14. Иван Якимушкин (Россия) — 32:52.0

17. Андрей Мельниченко (Россия) — 32:56.2

25. Илья Семиков (Россия) — 33:11.9

31. Алексей Червоткин (Россия) — 33:33.6

54. Глеб Ретивых (Россия) — 35:53.4

Изначально было понятно, что нынешний урезанный формат многодневки на руку Йоханнесу Клебо. Ни одной гонки больше 15 км, сразу два спринта с щедрыми бонусами за квалификацию. Побить его при таких раскладах можно только проведя шесть идеальных стартов — с обязательными финалами в спринтах и победами на дистанциях. Однако если кто и провел этот «Тур де Ски» безупречно, так это сам норвежец.

Йоханнес уже не просто рюкзак

У Клебо дежурные победы в спринтах, уверенное первенство в масс-старте в Оберстдорфе и четвертое место в разделке в Ленцерхайде. Но ключевой момент всего Тура, безусловно, масс-старт в Валь-ди-Фьемме. Йоханнес не просто выиграл, он сделал это в максимально нетипичном стиле — вместо того, чтобы привычно отсидеться за лидерами до последней прямой, он просто убежал от всех вместе с Ииво Нисканенном за 5 км до финиша, а потом скинул и финна — гения классики! Клебо выступил с позиции силы. И его сила прямо сейчас выглядит устрашающе. Перед Альпе Чермис он имел двухминутный гандикап и сегодня мог просто гулять, наслаждаться альпийскими видами. Убиваться не было никакого смысла. Однако даже при таких раскладах по чистому времени подъема он опередил самого принципиального соперника — Александра Большунова. И это уже совсем тревожно.

У 25-летнего лыжника сейчас самый богатый тактический арсенал в пелотоне. Он будет нервировать всех одним своим присутствием. Клебо уже не просто рюкзак, которого нужно попытаться скинуть до финиша. Теперь он одновременно и охотник, способный в любой момент убежать от кого угодно. Это плохие новости для всех в преддверии Олимпиады.

Особенно на фоне нынешней формы Большунова. Александр из-за многочисленных болезней пока явно не тот, что в прошлом или позапрошлом сезонах. И больше всего эта новая реальность нервирует его самого. Два вторых места на «пятнашках» явно не тот улов, на который он рассчитывал. Русский медведь пока спит и некоторые перестают его бояться. Клебо — так точно. Возможно, как раз это пробудит Сан Саныча и заставит его озвереть.

Но прямо сейчас у него один из самых сложных моментов в карьере. До Олимпиады всего ничего, а расклады не самые веселые. Большунов в надежде пробить эту стену стартует везде, где только можно, вписывается даже в странное подобие лыжного спринта в Дрездене, однако позитива ему это пока не приносит.

Впереди последний бой

Будем надеяться, к февралю прорвет. Тяжелые ноги за месяц до главного старта — это не приговор. Гандболистки проиграли перед Токио все товарищеские матчи, но на ОИ дошли до финала. Мария Ласицкене все лето мучилась с высотами уровня 1,90 м и еле проползла квалификацию на ОИ, а закончилась история фантастически красиво. Главное, чтобы Александру хватило терпения и веры Юрию Бородавко.

Два титана мировых лыж встретятся теперь только в Пекине. Клебо пропустит этапы во Франции и в Словении. Нас ждет шесть дуэлей, потому что практически наверняка оба побегут всю программу. Йоханнес выглядит машиной без слабых мест. Большунова сбоит. Вроде бы все понятно. Получается так, что норвежец сейчас в роли русского Ивана Драго, а наш спортсмен — потрепанный Рокки. Вот только получится ли в Китае развязка как в знаменитой картине? Или жизнь окажется куда прозаичней?

Что же до этого «Тур де Ски», то приятная новость для всех нас — форма Дениса Спицова. Вчера он провел лучшую в карьере классическую гонку, тем самым гарантировав себе участие в скиатлоне на Олимпиаде. А сегодня стал вторым в забеге на Альпе Чермис, проиграв только Шуру Рете. Это вселяет оптимизм относительно потенциальных личных медалей в Пекине.