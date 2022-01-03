Победы Большунова мотивировали Клебо, россиянин не потянул темп норвежца. Йоханнес заберет «Тур де Ски»

Александру сломали палку, у женщин норвежки выкатили обвинения Непряевой.

Тур де Ски. Пятый этап. Масс-старт

Мужчины, 15 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41:31.2

2. Иво Нисканен (Финляндия) — 41:52.0

3. Алексей Червоткин (Россия) — 41:54.9

4. Денис Спицов (Россия) — 41:55.2.

5. Александр Большунов (Россия) — 41:59.1

Общий зачет по очкам

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 93

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 65

3. Пол Гольберг (Норвегия) — 43

4. Александр Большунов (Россия) — 42

Женщины, 10 км (К)

1. Наталья Непряева (Россия) — 29:51.3

2. Хейди Венг (Норвегия) — 29:55.0

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 29:56.1...

10. Татьяна Сорина (Россия) — 30:44.4...

Общий зачет (5 из 6 гонок)

1. Наталья Непряева (Россия) — 1.23:25

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.19

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.21...

7. Татьяна Сорина (Россия) — 1.42

У мужчин пока потихоньку подводим итоги тура. Можно сколько угодно рассказывать друг другу, как формат подходит Клебо: из шести гонок два спринта и три 15-километровки, вопрошать — а где скиатлоны? Но Йоханнес реально хорош. Сегодня он выиграл масс-старт на абсолютном спокойствии и не «отрюкзачив» за спинами других, а предприняв рывок за четыре километра до финиша. Что-то очень редкое и уникальное для норвежца, и это тем тревожнее, что уже в феврале Олимпиада.

Большунов — лишь пятый и в двух минутах от Клебо перед масс-стартом в гору. Масс-старты перед финальными забегами тура получились очень напряженными, но он даже не боролся за бронзу. Ее забрал Червоткин в борьбе со Спицовым.

Большунову стоит сняться?

В середине дистанции впереди сформировался очень сильный дуэт Клебо — Нисканен, которые вдвоем работали друг на друга и на отрыв. Большунов и Спицов тем временем застряли в толпе норвежцев на грани первой десятки, а Александр в одном из завалов еще и повредил палку. Лидеры очень тонко прочувствовали этот момент и рванули вперед, заодно забирая бонусные очки. После 10-го километра Александр предпринял погоню и постарался переложиться в группу лидеров. Денис поддерживал его как мог — но к тому времени Клебо уже бросил финна и ушел вперед, что стало шоком даже для Александра Легкова.

Есть ощущение, что Клебо в олимпийском сезоне сильно разозлился. Может, Большунов своими победами и улыбками на фото наконец-то дал столь нужную мотивацию. Саше стоило повременить с победами? Конечно, нет. Но за месяц предстоит решить вместе с Юрием Бородавко сложную задачу — как отобрать у норвежцев пекинское золото? И ведь уже не скажешь, что Александр — безоговорочный лидер сборной, активных игроков гораздо больше.

В профильных группах в социальных сетях говорят, что Болле надо сниматься и наверстывать форму перед Олимпиадой. Спорное предложение, учитывая максимализм нашего парня и действующее второе место в зачете тура (есть и позитив — россиянин обогнал Пола Голберга).

Непряева — главный фаворит

Гораздо лучше, на удивление, ситуация у женщин. Отчасти это объясняется простым фактом, что в «Тур де Ски» перед Олимпиадой не стала участвовать Тереза Йохауг. Но к Наталье Непряевой по итогам пяти гонок из шести никаких вопросов. Сегодня она в блестящем стиле выиграла масс-старт. К финишу вместе дошла группа из шести лыжниц — Непряева, Венг, Пярмякоски, Андерссон, Хенниг и Штадлобер, и фактически все решалось на последнем подъеме. Непряева нашла лучшее решение, устроив затяжное ускорение, которое не выдержала ни одна из соперниц.

Правда, и здесь не обошлось без конфликта — после финиша норвежка Хейди Венг обвинила Наталью в контактной борьбе:

— Она наступила мне на лыжи, поэтому я не могла ускориться. Я не сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Я не выключилась из борьбы, но было неприятно. Проблем с тем, чтобы пропустить ее и пристроиться вслед, не было.

Могла ли она на самом деле ускориться — можете сделать собственные выводы, посмотрев видео прекрасного спурта.

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Теперь у Непряевой перед финальным забегом в гору солидные 72 секунды преимущества перед шведкой Эббой Андерссон, 79 — над Кертту Нисканен и 81 — Кристой Пярмякоски. Невероятное развитие сезона, учитывая комментарии Юрия Бородавко в его начале о непонимании, что происходит с формой Наташи. Если это еще не пик, а он будет через месяц в Пекине, можно помечтать и о золоте.