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«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Вяльбе.
Фото Юрий Бородавко
Интервью с президентом Федерации лыжных гонок России — об СССР, конфликте Устюгова и Большунова и переходе в Азию

Календарный год в лыжных гонках сходу стартует с мощного этапа Кубка России — на родине лыж в Коми. Местные очень гордятся тем, что здесь была найдена самая древняя лыжа в истории, хотя норвежцы не совсем согласны. Но главное — что сюда приехали все лучшие. В том числе — президент ФЛГР Елена Вяльбе, которая вылетела в Сыктывкар с двухчасовой задержкой. Уже в ночи мы сели в лобби отеля в центре 230-тысячного заснеженного городка и душевно поговорили.

Моим детям не помешала бы для будущего пионерская организация

— Елена Валерьевна, чего ждете от этапа в Сыктывкаре?

— Красивой борьбы жду. Все-таки праздники были, народ был дома...

— И форму потерял?

— Не думаю. Такого уровня спортсмены вряд ли лежали, как мы, и салаты кушали. Некоторые даже соревновались на мелких стартах. Ну и как обычно, Республика Коми будет дома у себя стараться рвать.

— Ожидаете полные трибуны?

— В субботу и воскресенье наверняка, в четверг рабочий день все-таки. Билеты здесь не продавали, насколько знаю, свободный вход.

— Мы летели с вами на одном рейсе, его дважды переносили. Вам приходилось когда-нибудь надолго в аэропорту застревать, где-то вдалеке? Расскажите самую дикую историю.

— Вы молодой, наверное, Советского Союза не застали. А тогда это было как нечего делать. И залов ожидания особо не было. Хорошо помню, как мы спали на чехлах, если большие задержки. Или бывало так: местечко под лестницей найдешь, подстелишь газетку — и ночуешь. Истории... да они все дикие! И никогда не говорили, что переносят сразу на много часов. Как и сейчас, сначала на два часа, потом еще на два, и так далее.

— И не кормили ничем в случае задержек наверняка.

— Да в Советском Союзе вообще...

— Мало кормили?

— (смеется) Мы в самолетах летали со своим. Доставали свою курицу, яйца, и весь аэропорт и салон наполнялся этим запахом.

— А вы в целом положительно относитесь к Советскому Союзу? А то разные мнения бывают.

— Безусловно, разные, у всех свое. Но я отношусь очень положительно. Мне хотелось бы, чтобы многое вернулось из Советского Союза.

— Например?

— Что касается спорта — ни один спортивный комитет никогда бы не мог сказать спортсменам: «Вы не полетите, потому что у нас не хватает средств на авиабилеты». Или чтобы в детской спортивной школе родители сами покупали инвентарь. Мы были реально на полном государственном обеспечении.

— Сейчас такой поддержки не хватает?

— Конечно, не хватает. Сейчас все совсем по-другому. Но мы хотели рыночную экономику — мы к ней пришли. Родители за многое платят. Наверное, у всех двоякое отношение к пионерской, комсомольской организациям, а у меня было как раз очень хорошие воспоминания. Моим детям не помешало бы что-то подобное для будущей жизни. Сейчас пытаются что-то заново построить, но это не совсем то. Там была полная иерархия, все что-то изучали.

К сожалению, я никогда не ездила на стройки БАМ, но на засолку капусты я ездила, и в этом тоже был определенный кайф. Наконец, как бы это ни смотрелось — я, конечно, человек не бедный, не нищий, но у нас не было такой большой разницы в материальном статусе людей. И из-за этого мы все были друг к другу миролюбивее. Сейчас в обществе много злости, ненависти и зависти.

— Из-за разницы между богатыми и бедными?

— Да, да. У меня есть знакомые, которые живут в своем доме, и у них не разрешается ребенку приглашать своих друзей, одноклассников. Они не хотят, чтобы те не завидовали. В советское время такое представить было невозможно. У всех была гжель, чешский хрусталь, румынская или югославская мебель, одинаковые ковры. Поэтому фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» — он про реальную жизнь реальных людей. Лица одинаковые, дома одинаковые.

— Скучно звучит как-то, не находите?

— Мне было не скучно. Я гуляла на улице допоздна, и никогда ни бабушке, ни дедушке, ни моей маме, которая возвращалась поздно, не приходило в голову, что со мной может что-нибудь случиться. Машина сбила или кто-то побил. А сейчас, наверное, только на своем приусадебном участке можно совсем не волноваться за своего ребенка. Потому что много всяких нюансов. У нас было суперобразование, которого сейчас жутко не хватает. Дети учатся, но я не знаю вообще, что они там изучают. Абсолютно нет свободного времени, но при этом мы понимаем, что это совсем не то образование, которое было в СССР.

Елена Вяльбе и Александр Большунов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елена Вяльбе и Александр Большунов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Большунов и Устюгов могли бы стать реальными депутатами

— Спортсменам тоже не хватает нынешнего образования?

— Конечно, нет. У всех пробелы. Если ты хочешь чем-то заниматься всерьез, значит, ты чего-то должен лишиться. Ты изначально это понимаешь. Поэтому есть люди, которые после восьмого-девятого класса уходят из спорта, говоря: «Мне нужно поступать в институт, я должен получить реальные знания и работать по профессии». Люди, которые 90 процентов времени находятся на сборах — им нереально учиться. Все это дистанционное обучение мне абсолютно не нравится. Так же, как тренер должен видеть глаза спортсмена, учителю важно смотреть на студента или ученика и видеть, понимает он материал или нет. А сейчас можно открыть интернет и там все прочитать. Но это не совсем то же самое. Вернее, это вообще другое.

— В России есть проблема, куда податься спортсмену после завершения карьеры. Лыжники идут в тренеры в основном, наверное?

— Нет, сейчас с этим меньше проблем, чем в 1990-е, когда все разваливалось и многие спортсмены, даже великие, ломались. Тогда вся страна была в непонимании, что дальше, что делать. Из некоторых спортсменов бандиты появлялись. Сейчас такого нет. Не сказала бы, что только спортсмены. У нас и депутаты есть, и местные, и министры в регионах.

— А кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом?

— Зависит от человека, но... сказать сложно, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные...

Елена Вяльбе и&nbsp;Вероника Степанова. Вяльбе атакует Степанову за активность в соцсетях. Наш лыжный босс права?

— Но Вероника Степанова, кажется, туда метит, хоть вам и не нравится ее активность.

— Слушайте, мы уже это проехали. Нравится или не нравится — я не хочу казаться какой-то старой скрягой, которая ничего не понимает. Просто мое глубокое убеждение — если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить. Ради бога, может, она будет супердепутатом или хорошим журналистом. Я буду не против. Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, я бы ее в итоге задушила, потому что на это нужно слишком много времени. Пока она еще молодая, она успевает восстанавливаться. Пройдет еще немного времени, и ситуация изменится. Конечно, ей пишут, она не сидит целыми днями над текстами. Я не против новых веяний, я только за то, чтобы талантливый человек должен раскрыться в спорте, раз в него пришел.

А вообще мне кажется, Серега Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обостренным чувством справедливости.

— В мужской команде есть подколы, но они всегда горой за своих.

— Подколы — это нормально. Несмотря на то, что у нас есть сейчас некоторые проблемы в отношениях между Сергеем и Сашей. Я уверена, что если бы что-то вроде этого происходило за пределами нашей команды, то все бы объединились. Так всегда было. Но мы все равно индивидуальный вид спорта, надо это учитывать. И я считаю, хорошо, что нет работы всей команды на одного человека.

Падение Сергея Устюгова и&nbsp;Александра Большунова. Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание

Для меня поведение Устюгова и Большунова — неспортивное

— Вы говорили, что если бы присутствовали при конфликте Устюгова и Большунова, то подозвали пообщаться бы обоих.

— Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Я бы, наверное, сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?». Но в первую очередь, я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно, и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились.

— Воспитательную беседу провести планируете еще?

— Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться на эту тему. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком.

— Устюгов при этом пропускает спринт в Сыктывкаре. Может быть, это как-то связано — узнал, что вы приедете?

— Ну нет, конечно. Вообще Серега изначально не планировал бежать абсолютно все. В несколько мест приехать его вообще заставили. У него была цель готовиться только к чемпионату России, хочет выиграть его в спринте. Находится исключительно на самоподготовке.

— Он сам подчеркивал, что ему важно сосредоточиться на спринте, однако на этом этапе как раз побежит 15 км.

—Возможно, из-за того, что было холодно изначально, решил, что нафиг надо ехать в мороз — все отменят. Не разговаривала с Серегой после Нового года, поэтому сложно сказать.

— Давайте побуду сторонником рыночного подхода. Разве вы не рады, что конфликтом Большунова и Устюгова привлекается дополнительный интерес к лыжам?

— Я понимаю, что это привлекло какую-то новую публику. Однако реальным болельщикам не это нужно, согласитесь. Те, кто только хочет какого-то скандала, и раньше нас не знали, и сейчас не знают.

Сергей Устюгов (слева) и&nbsp;Александр Большунов. «Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова

— То есть новые поклонники не могут появиться таким образом? Кто-то сейчас включит гонки в Сыктывкаре.

— Они не появятся. Это не болельщики. Болельщики не смотрят на то, кто кому руку не пожал, или кто с кем столкнулся. Настоящие болельщики смотрят на борьбу и на спортсменов, но не как на людей, которые не совсем правильно выясняют свои отношения. Хотя не было предпосылок до лета вообще. Началось-то все тогда, но я не совсем могла представить, что у них все перерастет в это. Для меня это неспортивное поведение, на самом деле.

— Как раз Сергей после победы вспоминал, что его летом «мешком» называли. Но это же вроде было не про Большунова?

— Да его все так называли. И Саша в том числе. Комментарии оставлял. А все в команде ребята непростые. У каждого характер.

— У вас ведь тоже он был непростой, как у спортсменки.

— Честно скажу, такого у нас не было. Да, мы просто не разговаривали друг с другом. Понятно, что каждый хочет выиграть, обидно терпеть поражения. Но не поздравлять соперника после гонки... Не знаю. Мне повезло, тренер в свое время научил меня проигрывать достойно. Надо находить в себе силы.

— Дело в том же советском воспитании?

— У нас тоже были разные люди.

— Юрий Бородавко рассказывал, что в СССР трэшток тоже был вполне развит.

— Естественно. Особенно у нас в сборной среди женщин. Нас восемь человек в команде, и каждая может победить. Поэтому всем было обидно проиграть. Но достойно себя вести после этого тоже надо уметь, надо учиться.

Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елена Вяльбе.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем нам переход в Азию? Для каких целей?

— Маркус Крамер говорил, что в Европе следят за Кубком России. Ссылки ищем, мол, VPN включаем. Вам приятно это слышать?

— Думаю, кроме итальянцев и самого Маркуса, таких людей немного. (улыбается) Конечно, у меня есть знакомые норвежцы, которые пишут мне, интересуются — что у вас происходит? Причем им в интернете вроде бы найти проще.

— При этом вы Кубок мира не смотрите. Почему?

— Я не слежу, не смотрю и честно скажу, не понимаю, почему федеральный канал его показывает. Мне реально неинтересно смотреть. Одно дело, если бы мы случайно один-два этапа пропустили. Но здесь я понимаю, что нас весь год не будет. Что мне там смотреть?

— Лыжники говорят, что им интересно сравнить свои результаты с иностранцами...

— Ради бога, пусть сравнивают. Правильно делают. Я периодически что-то обсуждаю с какими-то тренерами тоже. И для меня очень странно, что ни с того ни с сего какие-то спортсмены на этапах Кубка мира вдруг резко побежали.

— А не было идеи сделать Кубок России открытым для иностранных участников?

— Так белорусы у нас с первого этапа бегали. Но две девочки всего выступают. Все в протоколе отражено.

— А если что-то подальше? Да пусть иранцы даже пробегут, будет интересно.

— Мы открыты к сотрудничеству — пожалуйста. Но Иран не видел еще лыжи в глаза.

— Казалось бы, Китай тоже не видел особо, но это не мешает с ними соревнования проводить совместные.

— Про китайцев так нельзя сказать. На молодежных Играх сейчас были те ребята, которые на Олимпиаде выступали. Когда мы недавно приезжали к ним, то разговаривали. И нам сказали, что как Игры закончились, лидеров всех отправили на Кубок мира, а остальных просто на карантин закрыли. Так и сидели. Говорят: «Снега с прошлого года не видели, с февраля». То есть у них даже тренировок особо не было. Поэтому и удивляет, что нас толкают в эту Азию. Зимним видам там делать нечего!

Футболисты сборной России. «Что мы туда привезем, кроме кокошников и лаптей?» Зарема Салихова — о переходе России в Азию

— То есть вы против перехода туда?

— Переход для каких целей? Если бы, перейдя в Азию, мы что-то получали... Что мы получаем? Нам что, 100-процентную гарантию дают, что мы будем участвовать на Олимпийских играх? Это не только лыж и зимних видов спорта касается, даже летних.

— Аргумент — в футболе это даст практику.

— Блин, с кем? Давайте про футбол не будем. А то я и так уже у всех враг номер один из-за Черчесова, дальше некуда. Лично я предложений о каких-либо переходах не понимаю. Изначально этого не понимала, поэтому и не комментировала. Должна же хотя бы какая-то выгода в каких-то действиях. Я ее здесь не вижу. Какая разница? И ладно, зимние Игры в 2026 году. Но летние уже на носу. Если не будем допущены на них, то какая разница, в какой конфедерации находиться — европейской или азиатской?

— Тем не менее появляются новые лыжные звезды в России, тот же Савелий Коростелев. За него особенно не обидно? Он бы вполне мог сейчас всех разносить на Кубках мира.

— Ой. (вздыхает) Да мне одинаково обидно за всех. И за тех, кто уже с серьезными медалями, и за тех, кто молодой. Думаете, за Сашку [Большунова] или Сережку [Устюгова] меньше обидно? Абсолютно так же. Наташка Непряева тоже бы сейчас рвала всех.

— Как думаете, что будет дальше? Все же Олимпийский комитет США высказывался за возвращение российских спортсменов на соревнования, хоть и под нейтральным флагом.

— Я не верю, что что-то изменится.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
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