«Что мы туда привезем, кроме кокошников и лаптей?» Зарема Салихова — о переходе России в Азию

Колонка супруги экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Мнение

Россия оказалась в специфичной ситуации, когда в рамках внутренних футбольных границ оставаться тревожно, а делать необдуманные переходы — возможно, фатально. При этом, к сожалению, футбол не может двигаться в нейтральном поле подобно олимпийским командам.

Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали, а о том, как полюбиться азиатам, просто не пеклись. Для них Россия — это новый рынок товаров и услуг. Но вопрос: будут ли болельщики его потреблять? И в каком объеме?

Помимо спортивных сложностей, как будут работать клубы в целом?

Бразилия, Южная Корея, Индия, Китай, Индонезия и Таиланд — наиболее растущие рынки с точки зрения медиа и коммуникаций. Как быть россиянам, для которых некоторые соцсети запрещены и очень ограничены законодательно? Сильно сомневаюсь, что азиатам интересен, например, Rutube.

Наибольший интерес футбол в Азии вызывает у сегмента 15-34 лет. Что мы можем предложить местным болельщикам, как завоюем аудиторию, какие региональные площадки для развития партнерства предоставим? Их фанаты десятилетиями окучивались делегатами и представителями мадридского «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», у которых с десяток офисов в Азии.

Регулярно проводятся детские и юношеские турниры, открываются спортивные лагеря, проводятся обучающие мастер-классы для тренеров. Что мы туда привезем, помимо кокошников и лаптей? Какими технологиями можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы страны проголосовали «за».

Для успешного симбиоза с Азией нужна как минимум позитивная повестка. Кто ее обеспечит? Кто станет амбассадором от России, кто напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы.

Интересен и тот факт, что богатейшие азиаты не варятся в собственном соку, а владеют клубами АПЛ, а также других ведущих лиг.

У City Football Group есть «Мумбай Сити». «Лейпциг», «Боруссия», «Базель», «Рейнджерс», «Севилья» также имеют свои фарм-клубы в Индии (а значит, представительства и спонсоров). Там регулярно проводятся ивенты, турниры со звездами своих клубов. В 2017 году «Ливерпуль» играл в Азии с «Лестером».

Наконец, во время пандемии игроки дортмундской «Боруссии» провели в девяти странах Азии виртуальные туры.

К чему это все: если задача — уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях.

А значит, и в умах азиатов.

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